«Ъ» подробно рассказывает, как подозреваемых и обвиняемых отправляют на СВО

Сотрудники МВД, МЧС, ФСБ, ФТС и судебные приставы под контролем прокуратуры вслед за сотрудниками СК занялись набором подозреваемых и обвиняемых в воинские части, участвующие в СВО, пишет 22 июня «Коммерсантъ».
Следователям и дознавателям при проведении расследования уголовных дел поручено разъяснять подозреваемым и обвиняемым в возрасте от 18 до 65 лет то, что они имеют право заключить контракт с Минобороны, за что они получат прекращение уголовного преследования и снятие судимостей. Желающих положено «незамедлительно» направлять в военкоматы. Правоохранители обязаны вести «накопительных производств» о наборе рекрутов и предоставляться руководству «по первому требованию», ответственные лица — ежемесячно анализировать процесс взаимодействия с военкоматами.
Согласно весенним изменениям в УК и УПК, на службу в армию можно привлекать подозреваемых и обвиняемых, кроме фигурантов уголовных дел о терроризме, госизмене, шпионаже и педофилии. Изначально набором на СВО в основном занимались сотрудники СК, теперь и другие службы. Прокуратура контролирует соблюдение законности. Как пишет «Коммерсантъ», после возбуждения уголовного дела фигуранту (если он подходит по возрасту и физическому состоянию) практически сразу предлагается военная альтернатива. Отбором военные проводят в изоляторах. Если военкомат решает заключить контракт с подследственным, уголовное преследование приостанавливается по ходатайству военных. Полностью он прекращается в случае награждения госнаградой, утраты жизни или здоровья, а также завершения СВО. При прекращении дел контрактников на всякий случай проверяют на причастность к совершению новых преступлений уже во время самой службы. Воинские преступления, например дезертирство и неисполнение приказа, автоматически приводят к возобновлению старых дел, и их соединяют с новыми.