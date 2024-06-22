«Ъ» подробно рассказывает, как подозреваемых и обвиняемых отправляют на СВО

Сотрудники МВД, МЧС, ФСБ, ФТС и судебные приставы под контролем прокуратуры вслед за сотрудниками СК занялись набором подозреваемых и обвиняемых в воинские части, участвующие в СВО, пишет 22 июня «Коммерсантъ».



Следователям и дознавателям при проведении расследования уголовных дел поручено разъяснять подозреваемым и обвиняемым в возрасте от 18 до 65 лет то, что они имеют право заключить контракт с Минобороны, за что они получат прекращение уголовного преследования и снятие судимостей. Желающих положено «незамедлительно» направлять в военкоматы. Правоохранители обязаны вести «накопительных производств» о наборе рекрутов и предоставляться руководству «по первому требованию», ответственные лица — ежемесячно анализировать процесс взаимодействия с военкоматами.

