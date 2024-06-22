Атака на Белгородскую область: от взрывов дронов-камикадзе пострадал человек

В Белгородской области утром 22 июня подверглись атакам Борисовский район и Грайворонский городской округ, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
На хуторе Климовое (Борисовский район) упали и сдетонировали два беспилотника-камикадзе. Пострадал мужчина — местный житель. У него контузия, состояние оценивается как удовлетворительное, скорая помощь везет его в больницу Белгорода. Повреждён частный дом: выбиты окна, сломана крыша, ущерб нанесен внутренней отделке и фасаду, надворным постройкам. Полностью сгорела стоявшая рядом машина.
В селе Глотово (Грайворонский городской округ) повреждены шесть частных домов: посечены кровли, фасады и заборы, выбиты окна, также задело легковой автомобиль.
«Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется», — добавляет Гладков.