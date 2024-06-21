РИА Новости: актера сериала «Склифосовский» задержали в Москве по подозрению в обладании запретным

Актера сериала «Склифосовский» Георгия Сагиашвили накануне его дня рождения задержали на юго-востоке Москвы. Мужчину подозревают в перевозке наркотиков, сообщает 21 июня РИА Новости, ссылаясь на анонимный источник.
В пресс-службе столичной полиции агентству официально не назвали имя задержанного, но подтвердили, что на улице Маршала Еременко остановили автомобиль каршеринга, за рулем которого находился мужчина. При личном досмотре у него нашли пакет с веществом растительного происхождения, которое направили на исследование. Мужчину доставили в отдел полиции, проводится проверка.
Георгий Сагиашвили родом из грузинского города Гори. Через несколько дней актеру исполнится
Ранее «Фонтанка» рассказала, что в трусах у актера Анатолия Руденко полиция нашла пакетик с синтетическим наркотиком. Это также произошло в Москве.