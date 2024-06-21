    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    5 м/с, зап

    756мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.96eur94.26

    РИА Новости: актера сериала «Склифосовский» задержали в Москве по подозрению в обладании запретным

    2308
    2 комментария

    Актера сериала «Склифосовский» Георгия Сагиашвили накануне его дня рождения задержали на юго-востоке Москвы. Мужчину подозревают в перевозке наркотиков, сообщает 21 июня РИА Новости, ссылаясь на анонимный источник.

    В пресс-службе столичной полиции агентству официально не назвали имя задержанного, но подтвердили, что на улице Маршала Еременко остановили автомобиль каршеринга, за рулем которого находился мужчина. При личном досмотре у него нашли пакет с веществом растительного происхождения, которое направили на исследование. Мужчину доставили в отдел полиции, проводится проверка.

    Георгий Сагиашвили родом из грузинского города Гори. Через несколько дней актеру исполнится 33 года. Он снимается преимущественно в сериалах, среди которых — «Немодельное агентство», «Прометей», «С нуля». В «Склифосовском» Сагиашвили сыграл стендапера.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, что в трусах у актера Анатолия Руденко полиция нашла пакетик с синтетическим наркотиком. Это также произошло в Москве.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НаркотикиАктер Сагиашвили
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close