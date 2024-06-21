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    На Балканах массовое отключение электричества из-за пожара и жары

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    Несколько балканских стран остались без электричества 21 июня. Света нет в Хорватии, Боснии и Герцеговине и Черногории.

    Как сообщает издание Avaz 21, причиной отключения может быть пожар на одной из линий электропередачи в Черногории. Отмечается, что также перебои наблюдаются в некоторых городах Албании и Польши.

    Из-за отключения электричества в Сараево случился дорожный коллапс. Неработающие светофоры привели к километровым пробкам на дорогах города. Также владельцы местных магазинов переживают за свою продукцию. Если электричество не включат, то все продукты, хранящиеся в холодильниках, нужно будет выбросить.

    Как отмечает издание Klix, из-за обесточивания жители балканских стран могут остаться без воды.

    Все это происходит на фоне наплыва туристов в сезон отпусков. Нагрузка на сеть также выросла из-за жары под 40 градусов, все стараются включать кондиционеры.

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