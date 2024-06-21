На Балканах массовое отключение электричества из-за пожара и жары

Несколько балканских стран остались без электричества 21 июня. Света нет в Хорватии, Боснии и Герцеговине и Черногории.

Как сообщает издание Avaz 21, причиной отключения может быть пожар на одной из линий электропередачи в Черногории. Отмечается, что также перебои наблюдаются в некоторых городах Албании и Польши.

Из-за отключения электричества в Сараево случился дорожный коллапс. Неработающие светофоры привели к километровым пробкам на дорогах города. Также владельцы местных магазинов переживают за свою продукцию. Если электричество не включат, то все продукты, хранящиеся в холодильниках, нужно будет выбросить.