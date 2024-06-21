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    В Москве задержали блогера, гулявшего голышом в метро. Он попал на камеры

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    В Москве задержали 26-летнего блогера, разгуливавшего в обнаженном виде по вестибюлям станции метро. Выходка стала поводом для возбуждения уголовного дела. Подробности 21 июня сообщили на сайте столичного ГУ МВД.

    Мужчина без одежды перемещался по станции «Павелецкая», когда был замечен правоохранителями. После пассажир был доставлен в отдел.

    «Задержан безработный 26-летний житель столицы, подозреваемый в грубом нарушении общественного порядка, выразившемся в явном неуважении к пассажирам столичного метрополитена», — говорится в сообщении.

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    Мужчина признался, что является блогером и таким образом хотел привлечь к себе внимание. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    Ранее «Фонтанка» писала, что девушке, которая голышом прыгнула с Яхтенного моста, удалось избежать наказания. Без одежды и обуви она продефилировала в сторону Парка 300-летия Санкт-Петербурга.

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