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    В Пакистане разъяренная толпа заживо сожгла мужчину, осквернившего Коран

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    Жители Пакистана устроили самосуд над мужчиной по имени Сулейман, осквернившим Коран. Разъяренная толпа заживо сожгла подозреваемого в богохульстве.

    Как сообщает 21 июня издание Pakistantoday, Сулеймана доставили в полицию в северо-западной провинции Пакистана. О подозрении в богохульстве сообщили по громкоговорителям, установленным на мечетях. В скором времени толпа местных жителей осадила полицейский участок, в котором находился задержанный. Правоохранители стреляли в воздух, чтобы разогнать обезумевших, но это не помогло. Участок был взят штурмом. Сулеймана выхватили из рук полицейских, вытащили на улицу и заживо сожгли. В чем именно заключалось осквернение Священного писания, не уточняется.

    Во время осады полицейского участка пострадало 11 человек. Их госпитализировали. Для восстановления порядка в Мадьян отправился спецназ. Власти пытаются контролировать напряженную ситуацию в провинции.

    В Пакистане подобный случай происходит не в первый раз. Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в провинции Синдх путешественника сожгли за осквернение Корана.

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