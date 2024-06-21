Полиция задержала курьера, который сбил женщину на тротуаре в Петербурге. На видео — неадекватное поведение

Петербургская полиция нашла и задержала курьера службы доставки, который подозревается в серьёзном ДТП в Невском районе. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области и показывает видео, которое очевидцы сделали сразу после аварии. Понятно, что молодой человек ведет себя не вполне адекватно.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
ДТП произошло 18 июня около 21 часа на улице Подвойского, 24. По версии полиции, двигаясь по тротуару на электровелосипеде, курьер не справился с управлением и сбил 52-летнюю женщину. Очевидцы пытались его остановить, но он скрылся. Женщину доставили в больницу. Вред ее здоровью оценивается как тяжкий.
Полицейские Невского района провели расследование и задержали предполагаемого виновника инцидента. Им оказался 24-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Он задержан по статье 91 УПК РФ.
На основании заключения медиков полиция района возбудила уголовное дело о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (статья 268 УК РФ). Следственный отдел по Невскому району ГСУ СК по Петербургу возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).