Полицейского арестовали во подозрению во взятке. В деле фигурируют биоматериалы и скоростные поезда

По решению Смольнинского районного суда арестован замначальника отдела охраны общественного порядка Петербургского линейного управления МВД России на транспорте. Об этом сообщает 20 июня объединенная пресс-служба судов.



Санан Гусейнов подозревается в получении взятки от индивидуального предпринимателя в размере не менее 495 000 рублей за беспрепятственную перевозку биоматериалов из Петербурга в Москву на скоростных поездах в нарушение действующего порядка ОАО РЖД.

Гусейнов был задержан 19 июня. Он подозревается в том, что действовал по предварительному сговору с неустановленной группой с 1 января 2022 года по 7 мая 2024 года.