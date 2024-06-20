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    Полицейского арестовали во подозрению во взятке. В деле фигурируют биоматериалы и скоростные поезда

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    По решению Смольнинского районного суда арестован замначальника отдела охраны общественного порядка Петербургского линейного управления МВД России на транспорте. Об этом сообщает 20 июня объединенная пресс-служба судов.

    Санан Гусейнов подозревается в получении взятки от индивидуального предпринимателя в размере не менее 495 000 рублей за беспрепятственную перевозку биоматериалов из Петербурга в Москву на скоростных поездах в нарушение действующего порядка ОАО РЖД.

    Гусейнов был задержан 19 июня. Он подозревается в том, что действовал по предварительному сговору с неустановленной группой с 1 января 2022 года по 7 мая 2024 года.

    Заключение под стражей продлится до 18 августа 2024 года.

    Как сообщили ранее «Фонтанке» в транспортной полиции, по этому факту ведется служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов по отрицательным основаниям и понесет законное наказание.

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