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    Полмиллиона за отсутствие препятствий. Транспортного полицейского подозревают во взятке в Петербурге

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    Замначальника отдела охраны общественного порядка транспортной полиции Петербурга заподозрили в небескорыстной помощи предпринимателю. Уголовное дело получил и бизнесмен.

    По предварительным данным, транспортный полицейский, сговорившись с еще не установленными лицами, в период с января 2022 года по май 2024-го получил от индивидуального предпринимателя взятку за беспрепятственную перевозку груза из Петербурга в Москву на скоростных поездах, сообщает 19 июня пресс-служба Западного МСУТ СК России. Как уточнили в транспортной полиции, сумма взятки составила не менее 495 тысяч рублей.

    Преступление выявили сотрудники собственной безопасности Управления на транспорте МВД России по СЗФО вместе с коллегами из УФСБ по Петербургу и Ленобласти и Северо-Западного управления Росфинмониторинга. Полицейского задержали. В отношении него возбудили уголовное дело о получении взятки по пунктам «а» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ. А в отношении предпринимателя возбудили дело о даче взятки по статье 291 УК РФ.

    Как сообщили в транспортной полиции, по данному факту ведется служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов по отрицательным основаниям и понесет законное наказание.

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