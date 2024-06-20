Сборная Сербии спаслась в конце матча против Словении на Евро-2024. Посмотрите, как это было

Вничью завершился матч второго тура группы C чемпионата Европы с участием сборных Словении и Сербии. Встреча проходила 20 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Финальный свисток зафиксировал счет 1:1.

Первыми отличились словенцы. На 69-й минуте забил защитник Жан Карничник. В самом конце матча, на 90+6-й минуте, нападающий сборной Сербии Лука Йович сумел сравнять счет после углового. Отметим, что этот гол стал самым поздним решающим забитым мячом в истории чемпионатов Европы.

Напомним, что в первом туре чемпионата Европы сборная Словении также сыграла вничью с Данией со счетом 1:1, а сборная Сербии потерпела поражение от Англии со счетом 0:1.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующий обладатель титула — сборная Италии.