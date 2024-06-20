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    Сборная Сербии спаслась в конце матча против Словении на Евро-2024. Посмотрите, как это было

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Вничью завершился матч второго тура группы C чемпионата Европы с участием сборных Словении и Сербии. Встреча проходила 20 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Финальный свисток зафиксировал счет 1:1.

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    Первыми отличились словенцы. На 69-й минуте забил защитник Жан Карничник. В самом конце матча, на 90+6-й минуте, нападающий сборной Сербии Лука Йович сумел сравнять счет после углового. Отметим, что этот гол стал самым поздним решающим забитым мячом в истории чемпионатов Европы.

    Напомним, что в первом туре чемпионата Европы сборная Словении также сыграла вничью с Данией со счетом 1:1, а сборная Сербии потерпела поражение от Англии со счетом 0:1.

    Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующий обладатель титула — сборная Италии.

    Ранее сборная Германии первой на Евро-2024 вышла в плей-офф, обыграв команду Венгрии.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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