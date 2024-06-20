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    Общественный транспорт Петербурга станет бесплатным для ветеранов 22 июня

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    В Петербурге в годовщину начала Великой Отечественной войны 22 июня ветераны смогут бесплатно воспользоваться городским пассажирским транспортом: автобусами, трамваями, троллейбусами и метрополитеном.

    Как сообщили в комитете по транспорту в четверг, 20 июня, право бесплатного проезда будет предоставлено:

    • инвалидам и ветеранам ВОВ;
    • лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
    • бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

    Право бесплатного проезда предоставляется независимо от гражданства и места жительства. При этом необходимо будет предъявить соответствующее удостоверение.

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