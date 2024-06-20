Общественный транспорт Петербурга станет бесплатным для ветеранов 22 июня

В Петербурге в годовщину начала Великой Отечественной войны 22 июня ветераны смогут бесплатно воспользоваться городским пассажирским транспортом: автобусами, трамваями, троллейбусами и метрополитеном.
Как сообщили в комитете по транспорту в четверг, 20 июня, право бесплатного проезда будет предоставлено:
- инвалидам и ветеранам ВОВ;
- лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
Право бесплатного проезда предоставляется независимо от гражданства и места жительства. При этом необходимо будет предъявить соответствующее удостоверение.