Продававших наркотики сотрудников фейкового салона красоты в Москве приговорили к 13 годам колонии

Суд в Москве приговорил 38-летнюю Ольгу Грановскую и 39-летнего Дениса Сажина к 13 годам колонии за покушение на сбыт наркотиков. Они продавали запрещенные вещества под видом косметики.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы 20 июня, Грановская открыла фейковый салон красоты на Таганской улице в российской столице. Сажина она устроила массажистом и администратором. Через специальный чат в одном из мессенджеров наркоторговцы искали клиентов. Покупатели выбирали необходимые наркотики из представленного ассортимента, а затем делали заказ под видом бьюти-боксов.