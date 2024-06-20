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    Продававших наркотики сотрудников фейкового салона красоты в Москве приговорили к 13 годам колонии

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    Суд в Москве приговорил 38-летнюю Ольгу Грановскую и 39-летнего Дениса Сажина к 13 годам колонии за покушение на сбыт наркотиков. Они продавали запрещенные вещества под видом косметики.

    Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы 20 июня, Грановская открыла фейковый салон красоты на Таганской улице в российской столице. Сажина она устроила массажистом и администратором. Через специальный чат в одном из мессенджеров наркоторговцы искали клиентов. Покупатели выбирали необходимые наркотики из представленного ассортимента, а затем делали заказ под видом бьюти-боксов.

    Как видно по сделанным прокуратурой снимкам, вещества прятали в банках и тубах с косметическими средствами.

    В салоне красоты и по месту их жительства оперативники нашли почти 300 граммов психотропов. По решению суда Сажин отсидит в колонии строгого режима, а Грановская — общего.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что оперативники УКОН изъяли из оборота в Петербурге более восьми килограммов запрещённого, посетив две квартиры — на Васильевском острове и в Красносельском районе.

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