    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 14

    5 м/с, зап

    754мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd82.63eur89.09

    «Обстановка под контролем». Стало известно, ждать ли наводнения в Петербурге

    1210
    обсудить

    В Петербурге отсутствует угроза наводнения, в связи с чем затворы Комплекса защитных сооружений остаются открытыми. Об этом 20 июня сообщает в своем телеграм-канале дирекции комплекса.

    «Уровень воды в устье реки Невы в ближайшее время повышаться не будет», — сообщили представители Дирекции КЗС, отметив, что гидрологическая обстановка в Финском заливе находится под контролем специалистов. О возможности нагонного наводнения ранее предупреждали синоптики.

    ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России"

    Тем временем Росгидрометцентр объявил «желтый» уровень опасности в Петербурге в связи сильным ветром 20 и 21 июня. В пятницу с 12 до 21 часа порывы ветра могут составить 15 метров в секунду. Сегодня стихия бушует в Москве.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДамбаНаводнение
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close