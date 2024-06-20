«Обстановка под контролем». Стало известно, ждать ли наводнения в Петербурге

В Петербурге отсутствует угроза наводнения, в связи с чем затворы Комплекса защитных сооружений остаются открытыми. Об этом 20 июня сообщает в своем телеграм-канале дирекции комплекса.
«Уровень воды в устье реки Невы в ближайшее время повышаться не будет», — сообщили представители Дирекции КЗС, отметив, что гидрологическая обстановка в Финском заливе находится под контролем специалистов. О возможности нагонного наводнения ранее предупреждали синоптики.
ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России"
Тем временем Росгидрометцентр объявил «желтый» уровень опасности в Петербурге в связи сильным ветром 20 и 21 июня. В пятницу с 12 до 21 часа порывы ветра могут составить 15 метров в секунду. Сегодня стихия бушует в Москве.