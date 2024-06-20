Ядерная наука и авиаперелеты. Россия и Вьетнам договорились о стратегическом партнерстве

Россия и Вьетнам намерены последовательно укреплять «всеобъемлющее стратегическое партнерство», несмотря на осложнившуюся международную обстановку. Соответствующее заявление приняли лидеры двух стран по итогам визита Владимира Путина в Ханой.

«Двусторонние связи не подвержены геополитической конъюнктуре и направлены на укрепление мира, стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире», — говорится в документе, опубликованном 20 июня на сайте Кремля. В ходе визита стороны подписали не менее 11 документов, пишет ТАСС.

Стороны договорились о сотрудничестве в различных областях — от экономики, образования и туризма до обороны. Отдельно подчеркивается, что взаимодействие в сфере обороны и безопасности занимает особое место в системе российско-вьетнамских отношений. В том числе страны договорились об углублении комплексного взаимодействия в сфере информационной безопасности, в частности о дальнейшем развитии двусторонней договорно-правовой базы для взаимопомощи по уголовным делам о компьютерных преступлениях или совершенных с применением информационно-коммуникационных технологий.

Президенты отметили востребованность наращивания российских инвестиций во Вьетнам и вьетнамских в Россию. В том числе речь шла о добыче и переработке полезных ископаемых, промышленности, сельском хозяйстве, машиностроении и энергетике. Было решено активизировать деятельность Российско-Вьетнамской рабочей группы по приоритетным инвестиционным проектам. Также страны выступили за скорейшее согласование и реализацию Комплексного плана развития российско-вьетнамского сотрудничества до 2030 года. В области сельского, рыбного и лесного хозяйства речь зашла об увеличении импорта и экспорта и привлечении бизнеса к созданию агропроизводств на территории России и Вьетнама.

С учетом «большого потенциала взаимодействия» в сфере атомной энергетики было решено ускорить строительство во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий. В стратегические интересы обеих стран входят сотрудничество в нефтегазовой отрасли, важно наращивать кооперацию в горнодобывающей промышленности, транспорте, судо- и машиностроении, а также развитии вьетнамских железных дорог, говорится в заявлении.

В научных областях продолжается работа совместного Российско-Вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра. Вьетнаму передадут научно-исследовательское судно «Профессор Гагаринский». Кроме того, ведется работа над передачей технологий в рамках деятельности Тропцентра.

В ходе визита было подписано Соглашение о сотрудничестве в области высшего образования. Предполагается популяризировать изучение русского языка во Вьетнаме и вьетнамского языка в России, а министерствам будет поручено изучить российское предложение о создании в Ханое общеобразовательной организации, ведущей обучение на русском языке. Путин также отметил, что в России в следующем году выделена квота на обучение вьетнамских граждан в 1 тысячу бюджетных мест, передает РИА «Новости».

Стороны отметили рост числа российских туристов, посещающих Вьетнам. Для расширения сотрудничества в этой сфере намерены увеличить количество прямых регулярных и чартерных авиарейсов между двумя странами, а также упростить условия для взаимных поездок граждан.

В заявлении коснулись и актуальных вопросов международной политики. «Россия высоко ценит взвешенную и объективную позицию Вьетнама по украинскому кризису, в соответствии с которой споры и разногласия необходимо урегулировать мирными средствами согласно международному праву и принципам Устава ООН с учетом законных интересов вовлеченных сторон», — говорится в документе. Отмечается также, что Вьетнам готов подключиться к международным усилиям для «поиска путей мирного и надежного разрешения конфликта».