Прокуратура Ленобласти подала иск о взыскании с мобильного оператора похищенных мошенниками денег

Прокуратура Ленобласти предъявила иск мобильному оператору о взыскании денег, похищенных телефонными мошенниками. Так госорганы прорабатывают механизм защиты пострадавших от аферистов россиян.
Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Ленобласти 20 июня, ведомство разработало исковое заявление для восстановления прав 84-летнего местного жителя. В силу возраста мужчине и другим людям преклонного возраста сложно самостоятельно обращаться в суд. Как известно, именно пенсионеры являются главными жертвами телефонных мошенников.
Часто для совершения своих преступлений аферисты используют подменные номера. Мошенники звонят из-за границы с иностранного номера, а у их жертв высвечивается российский. Эта схема позволяет обмануть человека, внушая уверенность, что звонок поступает из России. Однако сотовый оператор должен блокировать такие звонки. Искусственная подмена номера запрещена законодательством России. Если мобильный оператор не выполняет это требование, его можно привлечь к административной ответственности по статье 13.2.1 КоАП РФ. Для юрлиц штраф до 800 тысяч.
Новый правовой механизм по защите россиян от аферистов прокомментировал уполномоченный по правам человека в Ленобласти Сергей Шабанов.
«Свершилось важное — в Ленинградской области придуман дополнительный правовой механизм, позволяющий компенсировать материальные потери, понесенные гражданами из-за бездействия операторов связи. Как уполномоченный по правам человека, я однозначно поддерживаю эту прекрасную инициативу нашей прокуратуры и вместе с множеством заинтересованных лиц с нетерпением жду ее повсеместного распространения и применения не только в нашем регионе, но и во всех субъектах нашей страны», — отметил Шабанов.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Минцифры разрабатывает закон об ограничениях на приобретение сим-карт иностранными гражданами и лицами без гражданства. Кроме того, в министерстве планируют проработать вопрос ограничения количества абонентских номеров для граждан России, юрлиц и ИП.