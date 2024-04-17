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    Минцифры РФ хочет ограничить продажу сим-карт иностранцам

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    Минцифры разрабатывает закон об ограничениях на приобретение сим-карт иностранными гражданами и лицами без гражданства. Об этом 17 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на сенатора Артема Шейкина, который курирует в Совфеде профильную сферу.

    «Министерство готовит в настоящее время законопроект об ограничениях на продажу сим-карт для иностранных граждан и лиц без гражданства. <...> вопрос ограничения количества абонентских номеров для граждан России, юрлиц и индивидуальных предпринимателей планируется проработать в дальнейшем», — цитирует агентство заявление Шейкина.

    Сенатор ссылается на ответ Минцифры на его запрос, документ подписан замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрием Угнивенко.

    Напомним, осенью 2023 года Шейкин написал обращение в Роскомнадзор с просьбой заблокировать в России 51 VPN-сервис, который предоставляет доступ к запрещенным ресурсам.

    Он также считает, что с целью борьбы с телефонным мошенничеством нужно ограничить количество сим-карт, которое может получить гражданин России, до 50 штук на человека.

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