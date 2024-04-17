Минцифры РФ хочет ограничить продажу сим-карт иностранцам

Минцифры разрабатывает закон об ограничениях на приобретение сим-карт иностранными гражданами и лицами без гражданства. Об этом 17 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на сенатора Артема Шейкина, который курирует в Совфеде профильную сферу.



«Министерство готовит в настоящее время законопроект об ограничениях на продажу сим-карт для иностранных граждан и лиц без гражданства. <...> вопрос ограничения количества абонентских номеров для граждан России, юрлиц и индивидуальных предпринимателей планируется проработать в дальнейшем», — цитирует агентство заявление Шейкина.

