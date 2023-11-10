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    Сенатор просит Роскомнадзор заблокировать 51 VPN-сервис

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    Заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артём Шейкин написал обращение в Роскомнадзор с просьбой заблокировать в России 51 VPN-сервис, который предоставляет доступ к запрещенным ресурсам. Об этом, как передаёт 10 ноября РИА Новости, сообщил изданию сам сенатор.

    «Полагаю, что эти сервисы, функционирующие на территории РФ, продолжают предоставлять доступ к запрещенным ресурсам, что является нарушением требований законодательства РФ», — говорится в обращении Шейкина на имя главы ведомства Андрея Липова.

    Сенатор напомнил, что российские магазины приложений проверили, соблюдают ли законодательство размещённые на их платформах VPN-сервисы. И по результатам проверок некоторые VPN-сервисы были исключеные из магазинов.

    «В частности, такие сервисы предоставляли доступ к социальным сетям Facebook* и Instagram*, которые запрещены на территории РФ», — подчеркнул Шейкин.

    По его словам, «на данный момент доступен к пользованию гражданами».

    51 VPN-сервис.

    В беседе с РИА Шейкин отметил, что Роскомнадзор с 2021 года заблокировал почти 200 VPN-сервисов, «нарушающих законодательство» — все технические возможности для этого есть.

    «Сейчас наиболее распространенный способ блокировки — это ограничение доступа к серверу VPN по доменному имени или IP-адресу», — объяснил политик.

    * запрещены на территории РФ.

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