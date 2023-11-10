Сенатор просит Роскомнадзор заблокировать 51 VPN-сервис

Заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артём Шейкин написал обращение в Роскомнадзор с просьбой заблокировать в России 51 VPN-сервис, который предоставляет доступ к запрещенным ресурсам. Об этом, как передаёт 10 ноября РИА Новости, сообщил изданию сам сенатор.

«Полагаю, что эти сервисы, функционирующие на территории РФ, продолжают предоставлять доступ к запрещенным ресурсам, что является нарушением требований законодательства РФ», — говорится в обращении Шейкина на имя главы ведомства Андрея Липова.