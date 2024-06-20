Адвокат просил условный срок за убийство для мужчины, который после колонии побывал на СВО. Суд отказал

Оренбургский областной суд отказался повторно амнистировать участвовавшего в СВО жителя Орска Руслана Магдиева. За очередное убийство человека мужчине дали семь лет тюрьмы, пишет 20 июня «Коммерсантъ».

Магдиеву удалось избежать реального срока за свое первое убийство. Его он совершил в возрасте 24 лет в родном Петрозаводске. В марте 2018 года мужчину признали виновным и приговорили к 9 годам и 11 месяцам колонии строгого режима. Однако отбывал свое наказание Магдиев недолго. В ноябре 2022 года его завербовали представители ЧВК «Вагнер», после чего мужчина заключил полугодовой контракт на участие в СВО.



В зоне спецоперации Руслан Магдиев отличился. Он участвовал в боях за Артемовск, за что его наградили медалью «За отвагу». Именно это стало основанием для его помилования. Его судимость обнулили. Как только контракт на службу закончился, Магдиев вышел на свободу. В июне 2023 года участник СВО приехал жить в Орск к своей бабушке, в августе перебрался к сожительнице.



В ноябре того же года мужчина вместе с друзьями выпивал в квартире у своей возлюбленной. Горячительные напитки закончились, и компания решила продолжить пьянку в кафе «Мечта». В этом заведении мужчина поссорился с одним из приятелей. Оба были пьяны. Магдиев дождался, когда 51-летний Виталий выйдет на улицу. Там Магдиев, как предполагается, догнал собутыльника и ударил кулаком по лицу. Виталий упал головой на асфальт, а Магдиев продолжал его добивать ногами по голове. Мужчина уже был без сознания. Оставив пострадавшего умирать, участник СВО отправился допивать пиво в кафе. Виталий скончался до приезда медиков. Как позднее установила экспертиза, у 52-летнего мужчины была черепно-мозговая травма и множественные переломы костей лицевого скелета, основания черепа.



Помилованного бойца СВО задержали через три дня после убийства. Свою вину он признал. В апреле 2024 года Октябрьский районный суд города Орска приговорил Магдиева к семи годам строгого режима. Однако защита была не согласна с этим наказанием. Адвокат просил учесть смягчающие наказание обстоятельства и заменить срок на условный. Главным аргументом было участие мужчины в спецоперации и боевые награды. Оренбургский областной суд отказался менять приговор райсуда.

