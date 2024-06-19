СПГ-проекты и центр ядерных технологий: Владимир Путин поведал о том, что Россия планирует построить во Вьетнаме

Россия работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме, а энергетическая фирма «Новатэк» планирует запустить в этой стране СПГ-проекты. Об этом президент России Владимир Путин заявил в статье для вьетнамской газеты «Нян зан», приуроченной к его визиту.

Центр ядерной науки и технологий может быть создан во Вьетнаме при содействии Росатома. Данная инициатива уже прорабатывается, а Владимир Путин в статье «Нян зан» утверждает, что российская госкорпорация «готова помочь вьетнамским партнерам в формировании национальной атомно-энергетической отрасли и укреплении ее кадрового потенциала».