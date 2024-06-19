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    СПГ-проекты и центр ядерных технологий: Владимир Путин поведал о том, что Россия планирует построить во Вьетнаме

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    Россия работает над созданием центра ядерных технологий во Вьетнаме, а энергетическая фирма «Новатэк» планирует запустить в этой стране СПГ-проекты. Об этом президент России Владимир Путин заявил в статье для вьетнамской газеты «Нян зан», приуроченной к его визиту.

    Центр ядерной науки и технологий может быть создан во Вьетнаме при содействии Росатома. Данная инициатива уже прорабатывается, а Владимир Путин в статье «Нян зан» утверждает, что российская госкорпорация «готова помочь вьетнамским партнерам в формировании национальной атомно-энергетической отрасли и укреплении ее кадрового потенциала».

    Российский лидер прибывает в Ханой в среду, 19 июня, сразу после визита в Северную Корею. Таким образом, Вьетнам станет третьей страной, которую президент России посетит после переизбрания: самую первую поездку он предпринял в Китай.

    Визит во Вьетнам станет для Путина первым с 2017 года и пятым по счету. В Ханое приезд президента России рассматривают как возможность доказать сбалансированную внешнюю политику: Вьетнам стремится поддерживать хорошие отношения со всеми мировыми державами.

    Ожидается, что Путин также объявит о соглашениях в таких секторах, как торговля, инвестиции, технологии и образование. Вьетнам объявил также, что хочет, чтобы российская государственная нефтяная компания Zarubezhneft инвестировала в зеленую энергию в стране.

    В своей статье Владимир Путин отметил также, что товарооборот РФ и Вьетнама за 2023 год вырос на 8%.

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