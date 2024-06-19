От 3 до 23%. «Фонтанка» посчитала, как выросли цены на учебу в петербургских вузах

Петербургские университеты подняли цены на учебу перед началом приемной кампании на 3–23% в сравнении с прошлым годом. В лидерах по росту — Технологический институт, РАНХиГС, ИТМО и медицинские университеты, посчитала «Фонтанка».

В СПбГУ стоимость обучения выросла на 4–5% на всех специальностях: на «Современном программировании» цена поднялась с 259,4 до 271 тысячи рублей за год, на «Прикладной физике и математике» — с 330,8 до 345,6 тысячи рублей. На 9–10% учеба подорожала в СПбГЭУ: теперь учеба на «Гостиничном деле» и «Социологии» стоит 272 тысячи, а на «Экономике» с углубленным изучением китайского — все 350.



В РАНХиГСе учеба подорожала на 7–15%, в Технологическом институте на 15–17% — до до 223–288 тысяч в год, в ИТМО — на 14–17%.

Незначительно цены выросли в РГПУ им. Герцена — 2–5%, в ГАСУ — на 4–7%, и в ПГУПСе — на 4–5%. В Политехе рост составил всего 4% — до 230–250 тысяч в год по основным направлениям, в ЛЭТИ — 4,5% — до 240–251 тысячи.



В Первом меде стоимость учебы на лечебном и стоматологическом факультетах выросла на 7,5% — до 330 тысяч в год, на педиатрическом — на 12%, до 320 тысяч. В СЗГМУ им. Мечникова рост составил 11% и только для стоматологов стоимость учебы поднялась всего 4,6%.

