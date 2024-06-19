Два с половиной миллиона за вышку. Вузы снова подняли цены на обучение

Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться





К началу приемной кампании вузы опубликовали цены на обучение в 2024–2025 учебном году. По классике, они оказались выше, чем год назад: на одних специальностях — на щадящие 3–4%, на других — сразу на четверть. «Фонтанка» подсчитала, как выросла стоимость высшего образования в Петербурге и на каких специальностях учиться дешевле и дороже всего.



В 2024 году петербургские вузы возьмут на бюджет 31 425 первокурсников по программам бакалавриата и специалитета. Это на 1 784 человека больше, чем годом ранее. В 2023 году в городе средний конкурс составил 19 человек на место (при том, что абитуриенты подавали документы одновременно в несколько вузов и на несколько специальностей), сейчас борьба может ожесточиться в условиях продолжающегося роста числа иногородних студентов. Так что к ценам на платную учебу стоит присмотреться — хотя бы для перестраховки.



О том, как распределили бюджетные места и какие изменения подготовили для приема этого года, «Фонтанка» уже рассказывала. В этом году абитуриентам разрешили пересдать ЕГЭ до окончания приема и привели к единообразию систему поступления на целевые места. Также в 2024 году расширили отдельную квоту. Совсем без экзаменов с этого года примут: Героев РФ, детей участников СВО, удостоенных звания Героя РФ или погибших, получивших увечья, а также (в медицинские вузы) детей медработников, умерших во время пандемии.



Как выросли цены в петербургских университетах В СПбГУ, где цены и без того кусаются, стоимость обучения выросла на 4–5% (примерно соответствует официальному уровню инфляции) на всех специальностях: от стоматологии до журналистики и востоковедения. Например, на «Современном программировании» цена поднялась с 259,4 до 271 тысячи рублей, на «Прикладной физике и математике» — с 330,8 до 345,6 тысячи рублей. Поясним, что мы обращали внимание на цены для студентов, которые только поступят в этом году. Обычно для обучающихся старших курсов учеба чуть дешевле.



Самыми доступными в старейшем университете оказались «Социальная работа» (244,2 тысячи в год), «Философия» (248 тысяч) и «Музеология» (255,3 тысячи). В этом году в университете обошлось без существенных скачков, при этом годом ранее на творческие направления цена и так уже выросла чуть ли не на четверть, на медицинские — на 15%.

На 9–10% учеба подорожала в СПбГЭУ — рост в прошлом году в среднем составил 3–4%. Теперь учеба на «Гостиничном деле» и «Социологии» стоит 272 тысячи, а на «Экономике» с углубленным изучением китайского — все 350. В РАНХиГСе цены подняли еще сильнее — на 7–15%. За 259 тысяч в вузе будут готовить экономистов и рекламщиков, за 298 — специалистов по международным отношениям.



Осторожны с будущими потенциальными платежеспособными первокурсниками в этом году оказались многие петербургские вузы. Лишь на 2–5% цены выросли в РГПУ им. Герцена, на 4–7% — в архитектурном ГАСУ, на 4–5% — в ПГУПСе, где стоимость учебы традиционно не самая высокая. В технических университетах ценообразование в этом году сильно разнится и зависит от учебного заведения. В Политехе рост составил всего 4% — до 230–250 тысяч в год по основным направлениям, в ЛЭТИ — 4,5% — до 240–251 тысячи.

Зато в Технологическом институте и ИТМО учеба подорожала довольно существенно. В Техноложке цены выросли на 15–17% — до 223–288 тысяч в год, в ИТМО — на 14–17%. Самыми доступными по стоимости в университете оказались «Фотоника и оптотехника» и «Техническая физика» за 309 тысяч в год, а самой дорогой — «Прикладная математика и информатика» за 459 тысяч.



Сильно выше, чем в прошлом году, оказались цены в медицинских университетах. В Первом меде стоимость учебы на лечебном и стоматологическом факультетах выросла на 7,5% — до 330 тысяч в год, на педиатрии — на 12%, до 320 тысяч. В СЗГМУ им. Мечникова пощадили только стоматологов: для них учеба подорожала на 4,6%. На остальных факультетах рост составил 11%: «Лечебное дело» — 325 тысяч, «Сестринское дело» — 263 тысячи, «Педиатрия» — 303 тысячи.

Серьезный разброс в Педиатрическом: на «Медико-профилактическом деле» и «Дефектологии» учеба подорожала на 5%, на «Стоматологии» — на 13%, на «Лечебном деле» и «Педиатрии» — сразу на 23,7%.

Самые дорогие специальности в Петербурге В Петербурге с каждым годом все больше направлений, учеба на которых обойдется студенту и его родителям в два, а то и в три миллиона рублей за четыре года учебы. Как правило, в их числе факультеты самых престижных вузов и творческие специальности. Даже если вуз технический.



Рекордсмен в очередной раз — «Международный менеджмент» в СПбГУ, цена на который выросла еще на 4,5% — до 627,6 тысячи рублей в год. У менеджеров в старейшем университете учебный кампус отдельно — под Стрельной. По рассказам студентов, до центра города — полтора-два часа.

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На втором месте — все направления в Горном университете, от нефтегаза и горного дела до экономики и машиностроения. За учебу в вузе придется заплатить 600 тысяч рублей в год: в прошлом году университет повысил цены сразу на 50%. С 2021 года стоимость обучения выросла почти в три раза, зато в этом году в Горном наконец-то решили остановиться.



Больше 400 тысяч рублей за год в СПбГУ просят еще на восьми специальностях, в числе которых дизайн, юриспруденция, востоковедение и государственное управление. Традиционно дорогая учеба в петербургском кампусе ВШЭ: учеба на дизайне теперь стоит 590 тысяч, на международном менеджменте — 550 тысяч.

Почти полмиллиона стоит учеба в СПбГУПТД на «Дизайне рекламы» и «Анимации и компьютерной графике», более 400 тысяч — в РГПУ имени Герцена. Также в топ-25 самых дорогих в этом году попали самые популярные IT-направления ИТМО, цены на которые подняли до 419–459 тысяч рублей.

Самые дешевые специальности в Петербурге Однако есть в Петербурге и те вузы и направления, где учеба все еще остается плюс-минус доступной и где за студенческие годы не придется расплачиваться миллионами. Если очень хочется учиться подешевле, стоит обратить внимание на частные университеты и непрофильные специальности в вузах. Цены на них обычно существенно ниже.



Самым недорогим, как и в прошлом году, остается СПбУТУиЭ, где за 160 тысяч рублей можно получить профессию психолога, педагога, управленца в гостиницах и специалиста по туризму и сервису, а за 170 — на экономиста или менеджера.



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Другой бюджетный вариант — Институт психологии и соцработы, где за 200 тысяч готовят социальных работников. Еще можно пойти в СПбГАСУ, но не на архитектора, а на экономиста и отдать за образование 178 тысяч за год. Меньше двух сотен в год просят и в Морском техническом университете, правда, на направлениях на суше, а не на воде: «Юриспруденция», «Бизнес-информатика», «Социология», «Экономика».



Почти за те же деньги можно поступить в РГПУ им. Герцена на учителя физкультуры или в СПбГУПТД на айтишника.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

