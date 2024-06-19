Депортированы 9 тысяч человек. МВД отчитывается о работе с мигрантами и показывает видео

МВД завершило первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» и отчитывается о результатах.

За неделю пресечено более 50 тысяч правонарушений в сфере миграции, около 9 тысяч иностранцев выдворены в административном порядке и депортированы из России, установлено более 150 находящихся в розыске лиц, принято свыше 11 тысяч решений о неразрешении въезда в РФ. Кроме того, более 6 тысяч работодателей привлечены к административной ответственности за незаконное трудоустройство иностранцев; возбуждено около 2 тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным учётом. Об этом сообщает представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале 19 июня.



МВД РФ

С начала года из России выслали 30 с лишним тысяч иностранных граждан — почти в два раза больше, чем годом ранее. Полицейские закрыли въезд 100 тысячам человек (на 55% больше). В прошлом году за пределы страны были удалены почти 110 тысяч человек (почти вдвое больше, чем в 2022 году); число протоколов, составленных в отношении иностранцев, достигло 2,3 млн протоколов (на 18,7% больше).



«Ужесточен контроль за работодателями. Как следствие, количество поступивших от них уведомлений о заключении трудовых или гражданско-правовых договоров с иностранцами или лицами без гражданства увеличилось на 7%, а за январь–май 2024 года — уже на 40%», — отмечается в сообщении.

