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    В Ленобласти отменили сплав на секс-куклах Bubble Baba Challenge из-за позиции властей

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    Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру»
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    Организаторы соревнований по сплаву на надувных секс-куклах Bubble Baba Challenge не стали проводить мероприятие в этом году из-за рекомендации полиции. Об этом сообщил создатель и идеолог соревнований Дмитрий Булавинов.

    По его словам, заявка на мероприятие была подана в апреле — мая этого года, после чего пришел официальный ответ от ОМВД России по Приозерскому району Ленобласти. В нем говорилось, что «проведение вышесказанного мероприятия имеет высокий негативный общественный резонанс», в связи с чем ведомство настоятельно рекомендовало не проводить соревнования.

    Фото: VK / Bubble Baba Challenge
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    Хотя настоятельная рекомендация не является полным запретом, проводить соревнования при таком отношении со стороны властей было бы как минимум легкомысленно, сообщили в Bubble Baba Challenge. Мероприятие отменено.

    Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру»
    Фото: VK / Bubble Baba Challenge

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