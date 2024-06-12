В Ленобласти отменили сплав на секс-куклах Bubble Baba Challenge из-за позиции властей

Организаторы соревнований по сплаву на надувных секс-куклах Bubble Baba Challenge не стали проводить мероприятие в этом году из-за рекомендации полиции. Об этом сообщил создатель и идеолог соревнований Дмитрий Булавинов.
По его словам, заявка на мероприятие была подана в апреле — мая этого года, после чего пришел официальный ответ от ОМВД России по Приозерскому району Ленобласти. В нем говорилось, что «проведение вышесказанного мероприятия имеет высокий негативный общественный резонанс», в связи с чем ведомство настоятельно рекомендовало не проводить соревнования.
Хотя настоятельная рекомендация не является полным запретом, проводить соревнования при таком отношении со стороны властей было бы как минимум легкомысленно, сообщили в Bubble Baba Challenge. Мероприятие отменено.