Суд отказался заключать под стражу трех подростков, напавших с ножом на дворника

Фрунзенский районный суд отправил под домашний арест трех подростков, 15, 16 и 18 лет, которые обвиняются в нападении с ножом на дворника, сделавшего им замечание. Об этом 12 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Фигуранты проходят по 2-й части статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Вину соучастники признали. По версии следствия, молодые люди в подъезде дома на Бухарестской улице вступили в конфликт с дворником, который сделал им замечание. Они нанесли потерпевшему несколько ударов, а один из обвиняемых использовал нож.
Следствие просило отправить их под стражу. Суд отказал и избрал в качестве меры пресечения арест по 9 августа.
Дворника поместили в реанимацию НИИ им. Джанелидзе, нож достал до его внутренних органов. В Петербурге мужчина живет с женой и двумя детьми, официально трудоустроен в ООО «АНО МСР». На кадрах с камеры домофона видно, как он идет в подъезд после предупреждения и как выходит уже с ранением.