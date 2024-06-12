Суд отказался заключать под стражу трех подростков, напавших с ножом на дворника

Фрунзенский районный суд отправил под домашний арест трех подростков, 15, 16 и 18 лет, которые обвиняются в нападении с ножом на дворника, сделавшего им замечание. Об этом 12 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Фигуранты проходят по 2-й части статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Вину соучастники признали. По версии следствия, молодые люди в подъезде дома на Бухарестской улице вступили в конфликт с дворником, который сделал им замечание. Они нанесли потерпевшему несколько ударов, а один из обвиняемых использовал нож.