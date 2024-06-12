Внимание, утки. В Буграх инспектор ДПС командовал парадом пернатого семейства

Утиный парад на проезжей части принимал во Всеволожском районе Ленобласти инспектор ДПС, 12 июня трогательное видео опубликовал телеграмм-канал «Петербургская полиция».
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Пернатое семейство из 9 утят под предводительством мамы-утки в 7:15 переправлялось через улицу Шоссейную в Буграх. Выводок заметил инспектор ДПС лейтенант полиции Вячеслав Провозен. Автомобилистам он дал сигнал остановиться, и утиная команда бодро промаршировала в придорожные кусты.
Утки в начале лета довольно часто становятся героями новостей. Накануне трогательное видео с участием утиного выводка автомобилисты сняли на КАД. Остановка на скоростной магистрали запрещена, но ради малышей и отважной девушки, которая провожала птенцов до обочины, движение встало.