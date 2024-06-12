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    Внимание, утки. В Буграх инспектор ДПС командовал парадом пернатого семейства

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    Утиный парад на проезжей части принимал во Всеволожском районе Ленобласти инспектор ДПС, 12 июня трогательное видео опубликовал телеграмм-канал «Петербургская полиция».

    ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Пернатое семейство из 9 утят под предводительством мамы-утки в 7:15 переправлялось через улицу Шоссейную в Буграх. Выводок заметил инспектор ДПС лейтенант полиции Вячеслав Провозен. Автомобилистам он дал сигнал остановиться, и утиная команда бодро промаршировала в придорожные кусты.

    Утки в начале лета довольно часто становятся героями новостей. Накануне трогательное видео с участием утиного выводка автомобилисты сняли на КАД. Остановка на скоростной магистрали запрещена, но ради малышей и отважной девушки, которая провожала птенцов до обочины, движение встало.

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    28206267512 Июн 2024 в 17:16
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