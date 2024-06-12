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    Житель Ижевска решил выбросить банку ртути. Соседям пришлось временно переезжать

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    В Ижевске желание убрать опасное из квартиры привело к тому, что городские службы вынуждены бороться с разливом ртути. Об этом 12 июня сообщает СУ СК по Удмуртской республике и мэр города Дмитрий Чистяков.

    По данным СК, 11 июня 70-летний житель Ижевска решил выбросить ртуть, хранившуюся в квартире в стеклянной банке. Домой опасное он принес с места работы. Попытка избавиться от ртути не увенчалась успехом: она оказалась разлита не только в квартире пенсионера, но и на придомовой территории на улице Ворошилова.

    На место оперативно прибыли сотрудники чрезвычайных ведомств, рассказал Дмитрий Чистяков. Разлитое вещество собирают. По словам мэра Ижевска, на время проведения работ соседям пенсионера по подъезду предложили пункт временного размещения.

    СК отмечает, что проводится доследственная проверка по статье 247 (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) Уголовного кодекса.

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