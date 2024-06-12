Многие из нас в детстве могли покадрово пересказать любимые советские мультики. Но с возрастом в памяти остаются только самые знаменитые кадры, как на картинке сверху. Учтите, в этом тесте такой легкотни не будет! Так что даже большим фанатам советской мультипликации придется поднапрячь извилины, чтобы угадать, из каких легендарных мультиков взяты эти кадры. Ну что, приступим?
Тест в картинках: попробуйте угадать 10 советских мультфильмов по кадру
Сейчас выясним, кто тут отличается умом и сообразительностью
12 июня 2024, 20:04
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Спокойствие, только спокойствие! Возможно, вы просто не застали эти мультфильмы.
В памяти у вас остались только самые любимые советские мультики.
Золотую классику «Союзмультфильма» вы не забыли. Отличный результат!
Похоже, вы не выросли из мультиков и до сих пор их активно пересматриваете.