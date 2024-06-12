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    Тест в картинках: попробуйте угадать 10 советских мультфильмов по кадру

    Сейчас выясним, кто тут отличается умом и сообразительностью

    897
    2 комментария
    «Что? Опять?» — подумали те, кто не любит мультик «Жил-был пес»
    «Что? Опять?» — подумали те, кто не любит мультик «Жил-был пес»Фото: Олег Федоров / «Чита.Ру»
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    Многие из нас в детстве могли покадрово пересказать любимые советские мультики. Но с возрастом в памяти остаются только самые знаменитые кадры, как на картинке сверху. Учтите, в этом тесте такой легкотни не будет! Так что даже большим фанатам советской мультипликации придется поднапрячь извилины, чтобы угадать, из каких легендарных мультиков взяты эти кадры. Ну что, приступим?

    Где мы видели такую дверь?

    Где мы видели такую дверь?

    Что бы это могло быть?

    Что бы это могло быть?

    За музыку в этом мультике отвечает не только маленький придворный оркестр.

    За музыку в этом мультике отвечает не только маленький придворный оркестр.

    А этот кадр откуда?

    А этот кадр откуда?

    Копытце у этого коня часом не серебряное? Из какого он мультика?

    Копытце у этого коня часом не серебряное? Из какого он мультика?

    Герои какого мультика путешествовали по галактике на корабле «Пегас»?

    Герои какого мультика путешествовали по галактике на корабле «Пегас»?

    Опять второстепенный герой. Откуда?

    Опять второстепенный герой. Откуда?

    Этот мультик вы точно не узнаете

    Этот мультик вы точно не узнаете

    А это одно из старых творений «Союзмультфильма». Как называется?

    А это одно из старых творений «Союзмультфильма». Как называется?

    Мы решили усложнить вам задачу и не взяли самый известный кадр из этого мультика

    Мы решили усложнить вам задачу и не взяли самый известный кадр из этого мультика
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    Тест в картинках: попробуйте угадать 10 советских мультфильмов по кадру

    Спокойствие, только спокойствие! Возможно, вы просто не застали эти мультфильмы.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест в картинках: попробуйте угадать 10 советских мультфильмов по кадру

    В памяти у вас остались только самые любимые советские мультики.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест в картинках: попробуйте угадать 10 советских мультфильмов по кадру

    Золотую классику «Союзмультфильма» вы не забыли. Отличный результат!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест в картинках: попробуйте угадать 10 советских мультфильмов по кадру

    Похоже, вы не выросли из мультиков и до сих пор их активно пересматриваете.

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    «Что? Опять?» — подумали те, кто не любит мультик «Жил-был пес»
    «Что? Опять?» — подумали те, кто не любит мультик «Жил-был пес»Фото: Олег Федоров / «Чита.Ру»

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