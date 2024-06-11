Сотрудник ФСИН, подозреваемый в призывах к терроризму, арестован на два месяца. Он выступал против СВО через «статусы» Whatsapp

Замоскворецкий суд Москвы 11 июня арестовал на два месяца работника Научно-исследовательского института ФСИН России, подозреваемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом стало известно из публикации РИА Новости.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Первые сообщения о задержании подозреваемого совместными усилиями Главного управления собственной безопасности ФСИН и ФСБ появились сегодня утром.
Как утверждали источники, задержанному вменялось совершение преступления, предусмотренного
После ареста появилась информация о том, что подозреваемый, по версии следствия, выступил против СВО, разместив в «статусе» мессенджера Whatsapp некий «призыв к террористической деятельности».
В случае если его вина будет доказана, ему может грозить штраф до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.