Сотрудник ФСИН, подозреваемый в призывах к терроризму, арестован на два месяца. Он выступал против СВО через «статусы» Whatsapp

Замоскворецкий суд Москвы 11 июня арестовал на два месяца работника Научно-исследовательского института ФСИН России, подозреваемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом стало известно из публикации РИА Новости.



Таким образом, суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Первые сообщения о задержании подозреваемого совместными усилиями Главного управления собственной безопасности ФСИН и ФСБ появились сегодня утром.