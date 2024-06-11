РИА: задержан сотрудник НИИ ФСИН, он подозревается в призывах и оправдании терроризма

Главное управление собственной безопасности ФСИН совместно с ФСБ задержали сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН России по подозрению в совершении преступления. Как сообщает служба, с ним проводятся следственные действия, назначена служебная проверка. Столичное ГСУ СК возбудило уголовное дело.
РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах 11 июня передаёт, что сотрудник подозревается в публичном призыве к осуществлению террористической деятельности или публичном оправдании и пропаганде терроризма — по статье 205.2 УК РФ.