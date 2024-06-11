В Петербурге начались репетиции «Алых парусов». Они дают уникальную возможность полюбоваться кораблями при свете дня

В Санкт-Петербурге продолжается подготовка к масштабному празднику для выпускников. 11 июня прошла первая репетиция «Алых парусов» в акватории Невы.
Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
Во время репетиции можно было наблюдать за бригом с красными парусами при свете дня и увидеть, как корабль проходит через разведенные мосты.
Праздник выпускников «Алые паруса» состоится 28 июня. В центре Петербурга из-за репетиций будут действовать ограничения дорожного движения с закрытием проезда по Дворцовому и Троицкому мостам.