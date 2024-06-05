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    РИА: в Волхове в Великом Новгороде утонули четыре индийских студента

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    9 комментариев
    Фото: ГУ МЧС по Новгородской области
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    Четыре человека в возрасте 18–20 лет утонули в реке Волхов в Великом Новгороде недалеко от кремля, сообщает прокуратура Новгородской области. РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах 5 июня передает, что погибшие — предположительно, студенты из Индии.

    Инцидент произошёл вчера около 21 часа у пешеходного моста. По данным областного ГУ МЧС, купаться пошли пятеро — девушка и четыре молодых человека, из-за сильного течения все начали тонуть. Очевидцы спасли девушку и передали ее медикам. Тела ищут. Работают 42 человека, в том числе четыре водолаза, и 17 единиц техники.

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    Прокуратура начала проверку, чтобы оценить деятельность администрации города при организации и оборудовании специальных мест для купания. Региональное СУ СК тоже ведёт проверку.

    Фото: ГУ МЧС по Новгородской области

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    УтонулВеликий Новгород
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ11

    Комментарии 9

    MidNightWoodpecker05 Июн 2024 в 11:07
    Волхов вроде спокойная река. Да и возле кремля там нормальный пляж
    +0−0
    26059757105 Июн 2024 в 11:01
    Это те, что дроны приехали собирать? Ну тогда скатертью ....!
    +0−0
    VKuser13319418705 Июн 2024 в 11:00
    В Индии наблюдается переизбыток мужчин.
    +0−0
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