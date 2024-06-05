РИА: в Волхове в Великом Новгороде утонули четыре индийских студента

Четыре человека в возрасте 18–20 лет утонули в реке Волхов в Великом Новгороде недалеко от кремля, сообщает прокуратура Новгородской области. РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах 5 июня передает, что погибшие — предположительно, студенты из Индии.
Инцидент произошёл вчера около 21 часа у пешеходного моста. По данным областного ГУ МЧС, купаться пошли пятеро — девушка и четыре молодых человека, из-за сильного течения все начали тонуть. Очевидцы спасли девушку и передали ее медикам. Тела ищут. Работают 42 человека, в том числе четыре водолаза, и 17 единиц техники.
Прокуратура начала проверку, чтобы оценить деятельность администрации города при организации и оборудовании специальных мест для купания. Региональное СУ СК тоже ведёт проверку.