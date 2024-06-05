«Тинькофф банк» сменил название на Т-Банк, сообщается 5 июня на его сайте и в приложении. Изменился и адрес сайта, теперь он выглядит так: www.tbank.ru. Таким образом банк избавился от фамилии своего бывшего владельца Олега Тинькова*, который признан иноагентом.
«ТКС Холдинг объявляет о новом этапе развития бренда — Тинькофф эволюционирует в Т-Банк», — сообщает пресс-служба.
В ноябре 2022 года стало известно, что Олег Тиньков хочет отозвать бренд «Тинькофф» из банка. Весной 2024 года АО «Тинькофф Банк» подало более 10 заявок в Роспатент на новые товарные знаки, в заявках демонстрировалась буква Т. Это позволило тогда предположить, что банк готовится к ребрендингу. В марте сообщалось, что президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин поддержал интеграцию «ТКС Холдинга» (головная структура группы «Тинькофф») и Росбанка, при этом обе организации сохранят свои названия, лицензии и команды.
Олег Тиньков стал пятым предпринимателем из числа бывших и действующих участников рейтинга Forbes, отказавшихся от российского гражданства после начала СВО в 2022 году.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.