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    «Тинькофф банк» сменил название

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    20 комментариев

    «Тинькофф банк» сменил название на Т-Банк, сообщается 5 июня на его сайте и в приложении. Изменился и адрес сайта, теперь он выглядит так: www.tbank.ru. Таким образом банк избавился от фамилии своего бывшего владельца Олега Тинькова*, который признан иноагентом.

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    «ТКС Холдинг объявляет о новом этапе развития бренда — Тинькофф эволюционирует в Т-Банк», — сообщает пресс-служба.

    В ноябре 2022 года стало известно, что Олег Тиньков хочет отозвать бренд «Тинькофф» из банка. Весной 2024 года АО «Тинькофф Банк» подало более 10 заявок в Роспатент на новые товарные знаки, в заявках демонстрировалась буква Т. Это позволило тогда предположить, что банк готовится к ребрендингу. В марте сообщалось, что президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин поддержал интеграцию «ТКС Холдинга» (головная структура группы «Тинькофф») и Росбанка, при этом обе организации сохранят свои названия, лицензии и команды.

    Олег Тиньков стал пятым предпринимателем из числа бывших и действующих участников рейтинга Forbes, отказавшихся от российского гражданства после начала СВО в 2022 году.

    * Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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    Комментарии 20

    −27305 Июн 2024 в 10:55
    Я было подумал - стал Потанинофф.
    +0−0
    28089653005 Июн 2024 в 10:52
    Нет у нас нормальных банков. В любой ткни, воровство и долги. Потанинофф банк среди худших.
    +0−0
    ЮлияБорисовна05 Июн 2024 в 10:51
    Все табличики с Тинькофф-переулка - закопать на Пороховском кладбище.
    +2−0
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