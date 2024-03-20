Потанин поддержал интеграцию «Тинькофф» и Росбанка. Они сохранят бренды, лицензии и команду

Президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин поддержал интеграцию «ТКС Холдинга» (головная структура группы «Тинькофф») и Росбанка. Параметры будущей единой банковской группы еще обсуждаются, но обе организации сохранят свои названия, лицензии и команды.

«Это та самая ситуация, когда один плюс один даст больше, чем два, — заявил Потанин, слова которого приводятся 20 марта в телеграм-канале «Интерроса». — Оба банка сохранят свои лицензии, бренды, команды и высокие стандарты работы с клиентами. При этом ключевые компетенции «Росбанка» в работе с корпоративными и private клиентами, опыт международного банкинга и высший рейтинг надежности среди российских банков комплементарны тому, что сейчас есть у «Тинькофф». И наоборот, передовые прогрессивные разработки банка «Тинькофф», его нацеленность на инновации, вторая по величине база розничных клиентов дополнят профиль Росбанка, в том числе в плане технологий и импортозамещения IT».

Потанин уточнил, что интеграция банков пройдет на основе справедливой рыночной оценки, при этом «Тинькофф» будет оценен «с адекватной премией к рынку». Интеграция банков, по его мнению, приведет к росту рыночной стоимости банковской группы, повышению ее устойчивости и конкурентоспособности.

«Интеграция Росбанка в «ТКС Холдинг» предоставит новые возможности для развития Росбанка, наших клиентов и сотрудников», — прокомментировал ситуацию председатель правления Росбанка Николай Сидоров, заявление которого опубликовано в телеграм-канале кредитной организации.

Совет директоров МКПАО «ТКС Холдинг» (до редомициляции в Россию называлось TCS Group) определил параметры дополнительной эмиссии ценных бумаг, которую планируется произвести в рамках интеграции Росбанка. Холдинг может дополнительно разместить 130 млн обыкновенных акций по цене 3 423,62 рубля за штуку. Как подсчитало агентство «Интерфакс», в случае размещения всего объема уставный капитал «ТКС Холдинга» может вырасти в 1,7 раза — до 1,199 млрд рублей. Вопрос допэмиссии акционеры МКПАО обсудят на внеочередном собрании 8 мая.