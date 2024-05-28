Главный инженер шахты «Листвяжная», где погиб 51 человек, получил срок

Главный инженер шахты «Листвяжная» Анатолий Лобанов 28 мая получил четыре года колонии общего режима после аварии 25 ноября 2021 года, когда погиб 51 человек. Об этом сообщает ГТРК «Кузбасс». По данным следствия, Лобанов нарушил правила эксплуатации автоматизированной системы управления.



«Известия» пишут, что в срок зачли нахождение в СИЗО.



Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября 2021 года. Погиб 51 человек, пострадали более ста. Горняки и их родственники рассказывали о многочисленных нарушениях и работе в условиях высокого содержания метана в воздухе. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал отсутствие безопасности на «Листвяжной». По его словам, руководство шахты принимало меры, чтобы скрыть излишнюю загазованность метаном. В ноябре 2021 года работа шахты была приостановлена, а в июле 2023 года предприятие вернулось к работе.

