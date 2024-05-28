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    Глава Пограничной службы ФСБ: НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по РФ

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    Первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что НАТО около границы отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории России. Это требует принятия адекватных мер по защите и охране рубежей, сказал Кулишов в интервью, опубликованном 28 мая РИА Новости по случаю Дня пограничника.

    «Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал он.

    Он также рассказал РИА, что для новых регионов уже разработаны планы создания пограничной инфраструктуры.

    «В настоящее время пограничные органы продолжают осуществлять оперативно-служебную деятельность на рубежах, установленных до принятия Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации», — отметил Кулишов.

    Пока госграница на новых рубежах не сформировалась в привычном ее понимании, она в основном «совпадает с линией боевого соприкосновения». Однако планы по её созданию уже есть.

    Кроме того, руководитель Пограничной службы раскрыл статистику пересечения госграницы РФ. В 2023 году через границу было пропущено более 110 миллионов человек и 22 миллиона транспортных средств, что на 36% и 49% соответственно превышает показатели предыдущего года.

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