Глава Пограничной службы ФСБ: НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по РФ

Первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что НАТО около границы отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории России. Это требует принятия адекватных мер по защите и охране рубежей, сказал Кулишов в интервью, опубликованном 28 мая РИА Новости по случаю Дня пограничника.



«Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал он.

