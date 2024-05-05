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    Христос Воскресе! В Казанском соборе провели торжественное пасхальное богослужение

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    В Петербурге главное пасхальное богослужение традиционно прошло в Казанском кафедральном соборе.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Минувшей ночью, 5 мая, божественную литургию служил митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий. На богослужении присутствовали губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский. Посетили собор и сотни верующих, взяв с собой яйца и куличи.

    Служба началась в 23:15. Около 23:30 священнослужители и верующие совершили крестный ход вокруг храма. С 12 часов ночи начали пасхальную утреню, «веселие о Воскресении Господа нашего из мертвых».

    Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

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    «Этот собор известен во всём мире. В нем находится великая святыня — икона Казанской Божией Матери. Она не раз спасала нашу страну и наш город от нашествий врагов», — приводит слова губернатора пресс-служба Смольного. Беглов также поздравил всех верующих с праздником Пасхи, отметив, что событие «объединило всех в единой молитве, в радости неминуемого торжества добра и правды».

    Ранее «Фонтанка» писала, что президент России Владимир Путин встречал праздник Пасхи в храме Христа Спасителя в Москве. Вместе с ним прибыл мэр Москвы Сергей Собянин. Службу совершил патриарх Кирилл.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

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