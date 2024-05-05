Христос Воскресе! В Казанском соборе провели торжественное пасхальное богослужение

Минувшей ночью, 5 мая, божественную литургию служил митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий. На богослужении присутствовали губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский. Посетили собор и сотни верующих, взяв с собой яйца и куличи.

Служба началась в 23:15. Около 23:30 священнослужители и верующие совершили крестный ход вокруг храма. С 12 часов ночи начали пасхальную утреню, «веселие о Воскресении Господа нашего из мертвых».

«Этот собор известен во всём мире. В нем находится великая святыня — икона Казанской Божией Матери. Она не раз спасала нашу страну и наш город от нашествий врагов», — приводит слова губернатора пресс-служба Смольного. Беглов также поздравил всех верующих с праздником Пасхи, отметив, что событие «объединило всех в единой молитве, в радости неминуемого торжества добра и правды».



Ранее «Фонтанка» писала, что президент России Владимир Путин встречал праздник Пасхи в храме Христа Спасителя в Москве. Вместе с ним прибыл мэр Москвы Сергей Собянин. Службу совершил патриарх Кирилл.