Заморозки охватили весь Северо-Запад и обширную территорию на Европейской части России

Минувшей ночью, 3 мая, в северо-западных, центральных и восточных регионах Европейской России наблюдались заморозки, сообщает центр «ФОБОС».
Ниже нуля столбики термометров опустились на территории всего Северо-Западного округа, включая Псковскую, Новгородскую и Вологодскую области. В Центральном округе южная граница заморозков прошла по Тверской, Владимирской, Ярославской и Ивановской областям. В Приволжском округе минус был в Нижегородской и Кировской областях, в Удмуртии, Республике Марий Эл, Башкирии, Пермском крае.
В Смоленской области минимум составил плюс 0,3 градуса. В Московской холоднее всего было в Сергиевом Посаде — плюс 0,1 градуса, в северной части области температура опустилась ниже плюс 1, когда высока вероятность формирования заморозков на почве. На базовой метеостанции Москвы ВДНХ было плюс 3 градуса.
«Ближайшей ночью заморозки станут более сильными, и их граница продвинется ещё дальше на юг», — предупреждают метеорологи.