В Нижне-Свирском заповеднике Ленобласти заметили воздушного Чебурашку

Над Нижне-Свирским заповедником Ленинградской области заметили воздушного Чебурашку. Об этом 2 мая сообщает официальный telegram-канал организации.
Картинка, конечно, забавная, однако сотрудники заповедника не сильно обрадовались такому гостю.
«Милый шарик Чебурашка на самом деле является опасным мусором, который не исчезнет в течение долгих лет. Оседая на землю, воздушные шары нередко становятся «кормом» для различных животных», — сообщают в заповеднике.
После того как частицы воздушного шара окажутся на земле и попадут в пищу четвероногих, обед последних может закончиться летальным исходом.
Сотрудники Нижне-Свирского заповедника призывают не выпускать в небо воздушные шарики, которые позже могут стать причиной гибели живых существ.
Ранее выпускников российских школ попросили воздержаться от запуска воздушных шаров во время выпускных. Сделать это ради окружающей среды призывал Российский экологический оператор.