    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 12

    2 м/с, с-в

    768мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.78eur98.03

    В Нижне-Свирском заповеднике Ленобласти заметили воздушного Чебурашку

    849
    обсудить

    Над Нижне-Свирским заповедником Ленинградской области заметили воздушного Чебурашку. Об этом 2 мая сообщает официальный telegram-канал организации.

    Картинка, конечно, забавная, однако сотрудники заповедника не сильно обрадовались такому гостю.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Милый шарик Чебурашка на самом деле является опасным мусором, который не исчезнет в течение долгих лет. Оседая на землю, воздушные шары нередко становятся «кормом» для различных животных», — сообщают в заповеднике.

    После того как частицы воздушного шара окажутся на земле и попадут в пищу четвероногих, обед последних может закончиться летальным исходом.

    Сотрудники Нижне-Свирского заповедника призывают не выпускать в небо воздушные шарики, которые позже могут стать причиной гибели живых существ.

    Ранее выпускников российских школ попросили воздержаться от запуска воздушных шаров во время выпускных. Сделать это ради окружающей среды призывал Российский экологический оператор.

    Фото: Вера Рыженкова / Нижне-Свирский государственный заповедник

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Нижне-Свирский государственный заповедник
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close