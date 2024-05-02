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    Пьяный скутерист резво удирал по кочкам от ГИБДД в Рождествено

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    Скриншот видео
    Скриншот видеоФото: Дорожный инспектор.
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    За праздничные выходные в Ленинградской области дорожные полицейские отловили двух скутеристов, которые сели за руль пьяными. Одного заметили на федеральной трассе, за вторым пришлось погоняться по сельским дорогам.

    Около одиннадцати часов вечера 29 апреля в селе Рождествено сотрудники ДПС попытались остановить для проверки документов водителя скутера, но тот решил скрыться, сообщает 2 мая «Дорожный инспектор». Погоню по усеянной кочками и ямами сельской дороге снял видеорегистратор. В конце концов скутерист не справился с управлением, после чего попытался сбежать на своих двоих, но его догнали и задержали.

    Автор: Дорожный инспектор.

    Водителем оказался молодой человек 19 лет. При допустимом содержании алкоголя в выдыхаемом воздухе в 0,160 мг/л он «надул» вдвое больше — 0,360 мг/л.

    Еще одного персонажа заметили около часа ночи 30 апреля на трассе М-10 «Россия» в Любани. Он ехал на электроскутере Citycoco в левой полосе без фар и габаритных огней, отмечает «Дорожный инспектор». Его остановили у дома 118 по Ленинградскому шоссе.

    Никаких документов у него с собой не оказалось, а при проверке на алкоголь он «надул» 1,476 мг/л, что выше допустимого в 9 раз. Позже выяснилось, что задержанный, 31-летний гражданин Украины, в 2014 году уже был лишен прав за нетрезвое вождение.

    На обоих скутеристов составили административные материалы по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ за пьяную езду при отсутствии водительских прав. Суды обоим назначили 10 суток административного ареста.

    Скриншот видео
    Скриншот видеоФото: Дорожный инспектор.

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