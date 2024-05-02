Пьяный скутерист резво удирал по кочкам от ГИБДД в Рождествено

За праздничные выходные в Ленинградской области дорожные полицейские отловили двух скутеристов, которые сели за руль пьяными. Одного заметили на федеральной трассе, за вторым пришлось погоняться по сельским дорогам.



Около одиннадцати часов вечера 29 апреля в селе Рождествено сотрудники ДПС попытались остановить для проверки документов водителя скутера, но тот решил скрыться, сообщает 2 мая «Дорожный инспектор». Погоню по усеянной кочками и ямами сельской дороге снял видеорегистратор. В конце концов скутерист не справился с управлением, после чего попытался сбежать на своих двоих, но его догнали и задержали.