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    Плов заждался. Чем закончилась история с баранами из каршеринга в Петербурге

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    Баранов из каршеринга, остановленного на Парашютной улице, забрал собственник. Уголовное дело возбуждать не стали. Однако водителю грозит крупный штраф от каршеринговой компании. Финал истории с барашками, произошедшей 1 мая в Приморском районе Петербурга, рассказывает «Дорожный инспектор».

    Каршеринг с пятью мужчинами и двумя баранами, как уже писала «Фонтанка», остановили на Парашютной улице. Из пятерых граждан Узбекистана, как выяснилось, разрешение на пребывание в России было только у двух. В полиции решали, возбудить ли уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) — за то, что бараны чуть не задохнулись в багажнике. Во время оформления барашков выпустили на волю, напоили, они успокоились и даже полежали на траве. Так они получили несколько часов жизни. «Проходящие мимо подходили гладить животных и фотографироваться. Они стали местными знаменитостями на время ожидания. Особенно радовались дети», — отмечает «Дорожный инспектор».

    Дорожный инспектор

    Дело в полиции возбуждать не стали, а животных передали собственнику. Тот забрал их со знакомыми, приехавшими на грузовике. Повозмущались, что потрачено много времени и нужно уже готовить мясо для плова.

    А представители каршеринга напомнили про штраф в размере 20 тысяч рублей за перевозку животных и пообещали выставить счет владельцу аккаунта.

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    БаранКаршерингКурьезЖивотные
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