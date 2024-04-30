«Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия»: задержан бывший глава МВД Казахстана

Бывший министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев был задержан по делу о массовых беспорядках в республике в 2022 году. Об этом 30 апреля сообщила Генпрокуратура Казахстана.

Ранее экс-министр привлекался к расследованию в качестве свидетеля, однако теперь стал подозреваемым по статье о превышении власти и должностных полномочий, которое привело к тяжким последствиям. Более подробная информация, как утверждается, представляет собой государственную тайну и не разглашается.

Ерлан Тургумбаев работал в органах МВД Казахстана с 1984 года. В разные годы был начальником полиции Северо-Казахстанской области, Алматы, председателем Следственного комитета. В 2012 он стал замминистра внутренних дел и возглавил МВД республики в феврале 2019 года. После массовых беспорядков в январе 2022 года, которые привели к гибели 238 человек, он был снят с поста и в феврале 2022 года назначен советником президента республики и освобожден от должности в середине августа 2022 года.