    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 8

    4 м/с, зап

    770мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.78eur98.03

    «Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия»: задержан бывший глава МВД Казахстана

    2139
    обсудить

    Бывший министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев был задержан по делу о массовых беспорядках в республике в 2022 году. Об этом 30 апреля сообщила Генпрокуратура Казахстана.

    Ранее экс-министр привлекался к расследованию в качестве свидетеля, однако теперь стал подозреваемым по статье о превышении власти и должностных полномочий, которое привело к тяжким последствиям. Более подробная информация, как утверждается, представляет собой государственную тайну и не разглашается.

    Ерлан Тургумбаев работал в органах МВД Казахстана с 1984 года. В разные годы был начальником полиции Северо-Казахстанской области, Алматы, председателем Следственного комитета. В 2012 он стал замминистра внутренних дел и возглавил МВД республики в феврале 2019 года. После массовых беспорядков в январе 2022 года, которые привели к гибели 238 человек, он был снят с поста и в феврале 2022 года назначен советником президента республики и освобожден от должности в середине августа 2022 года.

    В январе 2022 года в Алматы и других городах Казахстана начались массовые протесты в связи с ростом цен на сжиженный газ. Местами они переросли в беспорядки с участием вооруженных людей, сообщалось о столкновениях протестующих с силовиками.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КазахстанМВДБеспорядки
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close