Где в Петербурге чаще всего кусают клещи. За месяц в городе — 77 покусанных

За месяц активизации клещей в Петербурге в черте города покусали более 70 человек. Причем почти половину статистики сделал один район, остальные не подошли к нему даже близко.
С 29 марта по 25 апреля в медицинские организации Петербурга с укусами клещей обратились 545 человек, в том числе 119 детей возрастом до 17 лет, следует из отчетов городского управления Роспотребнадзора. При этом за последнюю неделю, с 19 по 25 апреля, обратились 285 человек, в том числе 55 детей.
В черте города за месяц зарегистрировали 77 укусов, 32 из них — за последнюю неделю. Абсолютным лидером по количеству случаев оказался Пушкинский район. Если в первые недели апреля статистика была ровной, то в последние он резко вырвался вперед, а число покусанных перевалило за десяток в неделю.
Всего с 29 марта в Пушкинском районе от укусов клещей пострадали 34 человека (из них 16 — за последнюю неделю). Следующим в топе идет Красносельский район, где зарегистрировано 8 случаев. По 6 человек пострадали в Курортном и Невском районах. По три случая было в Калининском, Приморском, Петродворцовом, Красногвардейском, Кронштадтском и Фрунзенском районах, по два — в Московском и Выборгском. Еще один случай зарегистрирован в Кировском районе.
За месяц зафиксировали 10 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано. На наличие возбудителей в лабораториях исследовали порядка 286 клещей. У восьми нашли возбудителей энцефалита, у 66 — боррелиоза. Еще в восьми случаях был положительный анализ на моноцитарный эрлихиоз человека.
Если укусил клещ, нужно срочно обратиться в ближайший травмпункт. Там кровососа безопасно снимут и отправят на исследование, а место укуса обработают. Если все же снимаете клеща самостоятельно, то делать это нужно очень аккуратно, чтобы не оборвать хоботок. Клеща нужно захватить как можно ближе к ротовому аппарату — пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами, затем повернуть вокруг оси, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, и извлечь из кожи.
Место укуса достаточно продезинфицировать любым подходящим средством, а руки нужно тщательно вымыть с мылом. Если в месте укуса осталась черная точка, то есть головка или хоботок все же оторвались, нужно обработать его пятипроцентным раствором йода и оставить — остатки удалятся сами естественным образом. А извлеченного клеща необходимо отдать в лабораторию на исследование.