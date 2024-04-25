Где в Петербурге чаще всего кусают клещи. За месяц в городе — 77 покусанных

За месяц активизации клещей в Петербурге в черте города покусали более 70 человек. Причем почти половину статистики сделал один район, остальные не подошли к нему даже близко.

С 29 марта по 25 апреля в медицинские организации Петербурга с укусами клещей обратились 545 человек, в том числе 119 детей возрастом до 17 лет, следует из отчетов городского управления Роспотребнадзора. При этом за последнюю неделю, с 19 по 25 апреля, обратились 285 человек, в том числе 55 детей.

В черте города за месяц зарегистрировали 77 укусов, 32 из них — за последнюю неделю. Абсолютным лидером по количеству случаев оказался Пушкинский район. Если в первые недели апреля статистика была ровной, то в последние он резко вырвался вперед, а число покусанных перевалило за десяток в неделю.