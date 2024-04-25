Минтруд заявил о равноправии полов на рынке труда в России. И объяснил разницу зарплат мужчин и женщин

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруда) выпустило отчет о ходе выполнения мероприятий генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством, в котором утверждается, что в России обеспечено гендерное равенство в сфере труда. Об этом стало известно 25 апреля из материала РБК.



В отчете, подписанном замглавы ведомства Магомедом Абдулхалимовым, объясняется также и возможная разница между размером оплаты труда мужчин и женщин: такие случаи обусловлены «не полом, а сложностью, условиями труда».