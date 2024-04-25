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    Минтруд заявил о равноправии полов на рынке труда в России. И объяснил разницу зарплат мужчин и женщин

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    Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруда) выпустило отчет о ходе выполнения мероприятий генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством, в котором утверждается, что в России обеспечено гендерное равенство в сфере труда. Об этом стало известно 25 апреля из материала РБК.

    В отчете, подписанном замглавы ведомства Магомедом Абдулхалимовым, объясняется также и возможная разница между размером оплаты труда мужчин и женщин: такие случаи обусловлены «не полом, а сложностью, условиями труда».

    «Случаи выплаты несправедливой заработной платы женщинам (в меньшем размере, чем мужчинам, занимающим рабочие места или должности с аналогичной сложностью выполняемой работы, количеством и качеством затраченного труда) являются нарушением трудового законодательства», говорится в отчете, а «положение российских женщин в сфере труда дает основания говорить об обеспечении гендерного равенства».

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, почему в Петербурге не хватает рабочих рук.

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    МинтрудаГендерное равенствоРынок труда
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