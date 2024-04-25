Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

Первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева зарегистрировало Министерство здравоохранения России, он показал на клинических испытаниях высокую эффективность и безопасность, сообщила 25 апреля пресс-служба Минздрава.

Препарат разработали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с отечественной фармацевтической компанией BIOCAD, уточнили в пресс-службе. Biocad направила в Минздрав пакет документов для регистрации препарата BCD-180 еще в феврале. Предприятие потратило на разработку и исследование 1,2 млрд руб.

