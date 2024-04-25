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    Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

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    Первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева зарегистрировало Министерство здравоохранения России, он показал на клинических испытаниях высокую эффективность и безопасность, сообщила 25 апреля пресс-служба Минздрава.

    Препарат разработали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с отечественной фармацевтической компанией BIOCAD, уточнили в пресс-службе. Biocad направила в Минздрав пакет документов для регистрации препарата BCD-180 еще в феврале. Предприятие потратило на разработку и исследование 1,2 млрд руб.

    Всемирная организация здравоохранения присвоила препарату против болезни Бехтерева международное непатентованное наименование сенипрутуг.

    Ранее Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало в государственном реестре аналог препарата для лечения спинальной мышечной атрофии «Спинраза».

    Болезнь Бехтерева — хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.

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