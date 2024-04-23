В России зарегистрировали аналог препарата для лечения спинальной мышечной атрофии

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало в государственном реестре аналог препарата «Спинраза». Об этом 23 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный документ.
Производством препарата занимается российская компания «Генериум». «Дата регистрации: 15.04.2024. Торговое наименование лекарственного препарата: «Лантесенс». Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование: «Нусинерсен»», — цитирует информагентство реестр.
Препарат является жизненно необходимым, так как во время спинальной мышечной атрофии человек постепенно перестает двигаться и дышать, у организма утрачиваются моторные функции.
В России ранее было зарегистрировано три препарата для лечения болезни — «Нусинерсен» («Спинраза»), <...> «Рисдиплам» и «Золгенсма». В начале апреля Минздрав РФ зарегистрировал препарат против супербактерий.