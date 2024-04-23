    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 2

    4 м/с, южн

    758мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.25eur99.36
    СРОЧНО

    Трамвай столкнулся с грузовиком

    В России зарегистрировали аналог препарата для лечения спинальной мышечной атрофии

    1326
    2 комментария

    Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало в государственном реестре аналог препарата «Спинраза». Об этом 23 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный документ.

    Производством препарата занимается российская компания «Генериум». «Дата регистрации: 15.04.2024. Торговое наименование лекарственного препарата: «Лантесенс». Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование: «Нусинерсен»», — цитирует информагентство реестр.

    Препарат является жизненно необходимым, так как во время спинальной мышечной атрофии человек постепенно перестает двигаться и дышать, у организма утрачиваются моторные функции.

    В России ранее было зарегистрировано три препарата для лечения болезни — «Нусинерсен» («Спинраза»), <...> «Рисдиплам» и «Золгенсма». В начале апреля Минздрав РФ зарегистрировал препарат против супербактерий.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Басик23 Апр 2024 в 12:04
    Это радует. А он будет такого же качества как американский? Или опять улучшат?
    +3−1
    Су Люк Ын23 Апр 2024 в 11:31
    немного Напоминает цап-царап! недобрая Новость!
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close