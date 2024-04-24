«Интерфакс»: в деле замминистра обороны РФ Тимура Иванова фигурирует третий подозреваемый

В деле замминистра обороны РФ Тимура Иванова фигурирует третий подозреваемый. Ему вменяется статья «дача взятки». Об этом 24 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Третьему фигуранту вменяется дача взятки (ст. 291 УК РФ). Вопрос о мере пресечения его не решен», — цитирует «Интерфакс» собеседника, знакомого с ситуацией.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Вечером 23 апреля ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).
Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления. Это было сделано для получения в особо крупном размере взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.
Позже суд арестовал второго фигуранта по этому делу — Сергея Бородина. Он пробудет в СИЗО до 23 июня. Ему, так же как и Тимуру Иванову, предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По данным следствия, Бородин дружил с Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны.