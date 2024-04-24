«Интерфакс»: в деле замминистра обороны РФ Тимура Иванова фигурирует третий подозреваемый

В деле замминистра обороны РФ Тимура Иванова фигурирует третий подозреваемый. Ему вменяется статья «дача взятки». Об этом 24 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



«Третьему фигуранту вменяется дача взятки (ст. 291 УК РФ). Вопрос о мере пресечения его не решен», — цитирует «Интерфакс» собеседника, знакомого с ситуацией.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Вечером 23 апреля ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).