«От перемены мест слагаемых…». Чиновники и политологи — об аресте замминистра обороны Иванова

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться





Задержание и последующий арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова стали главной новостью последних суток. Дело замминистра обсуждают политологи, общественники и немногие чиновники в телеграм-каналах. «Фонтанка» собрала их реакции.



В Кремле на задержание Иванова отреагировали почти сразу после релиза Следственного комитета накануне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что и Путину, и Шойгу об этом доложено, однако других комментариев от официальных лиц пока не было. Сегодня, 24 апреля, Песков не смог уточнить, обсуждали ли Путин и Шойгу задержание Иванова.



«У верховного главнокомандующего в ходе СВО постоянные контакты с министром обороны. Они ежедневные», — заявил Песков и посоветовал опираться только на официальную информацию по делу замминистра (цитата РИА).

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова не берется судить замминистра Иванова, но уверена, что каждый генерал должен думать о перспективе стать «рядовым солдатом».

«Нельзя не отметить наличие этого механизма бумеранга, который должен в принципе оздоравливать армию. Ты воровал, попался, был разжалован в солдаты. Сейчас так — воровал, попался, был судим, ушел в тюрьму, подписал контракт с МО и ушел штурмовиком. И вот то, что ты сейчас хлебнешь рядовым солдатом, ты сам и заварил. Думая о такой перспективе, каждый генерал должен создавать условия в окопе, как для себя», — пишет Ахмедова.



Вопросом о том, уйдет ли Иванов в зону СВО, задается и доктор политических наук, профессор Дмитрий Нечаев:

«А будет ли шанс у замминистра обороны Тимура Иванова когда-нибудь уйти в зону СВО? Реально воевать на передовой и смыть грехи кровью. Способен ли будет Иванов публично обратиться в инстанции с такой просьбой?».

Депутат Госдумы Хамзаев уверен, что арестованный Иванов должен сам попроситься в зону СВО.

«Он должен проситься на фронт, чтобы ему дали такое право, сражаться за страну, дали шанс доказать свою военную принадлежность. Показать: была совершена ошибка — он готов ее исправить. Встать в строй вместе с рядовыми, пойти штурмовиком, с таким же обмундированием, взяв в руки оружие», — пишет депутат в своем телеграм-канале.



Политтехнолог Мария Сергеева говорит о других возможных героях этой истории.

«Вот иногда видишь такого аппаратного фаворита, который живет и работает ярко и напоказ, не стесняясь ничего и никого, будто нет никакого завтрашнего дня, а есть только сегодня. А на него уже давно всё заведено, кипят котлы кипучие, ножи точат булатные, и специальные товарищи только и ждут, когда конъюнктура переменится и станет можно. И нет, я сейчас не про Иванова», — пишет Сергеева.

Журналист и политик Максим Шевченко в этой связи тоже думает о том, какие еще задержания могут последовать после ареста Иванова:



«Как представишь, что за дивная вереница лиц и имен встает за задержанным генералом Тимуром Ивановым, так прям дух захватывает. Какие регионы! Какие города! Одна Московская область чего стоит».

Ведущий телеканала «Россия-1» и депутат Госдумы Евгений Попов в своем телеграм-канале отметил, что неделю назад ушел в отставку руководитель стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев. «Арестованный Иванов отвечал за стройку в Минобороны. Может быть, совпадение», — предполагает Попов. Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв вспоминает, что Тимур Иванов не раз становился участником журналистских расследований о коррупции.



«Удивительный человек. Своим арестом праздник стольким людям устроил. Удивительный еще тем, что никто из его знакомых ничего хорошего про него в кулуарных разговорах мне не говорил. Никто и ничего. Ни один человек. На фронте радуются, как будто крупный населенный пункт взяли. Но радость неполная, ждут продолжения, а вдруг…», — пишет Царёв.



Телеграм-канал «Рыбарь» военного аналитика Михаила Звинчука пишет о том, что задержание замминистра обороны случилось в тот момент, когда оборонное ведомство якобы готовится к перераспределению ключевых должностей. Это, считают авторы канала, произойдет после инаугурации президента 7 мая. «Мы не хотим выступать обелителями или обвинителями Тимура Иванова. Просто хотим задать неудобный вопрос: а многое изменилось после снятия Булгакова? Мизинцева? Суровикина? Дворникова? Журавлёва? Просто выходит так, что зачастую от перемены мест слагаемых сумма не меняется», — говорят авторы.



Журналист и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* (иноагент) считает, что Иванов вступил «в тяжбу» с силовиками за наследство Евгения Пригожина, в частности в Африке.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЁН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ВЕНЕДИКТОВЫМ АЛЕКСЕЕМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

«Это вполне согласуется с его арестом», — уверен Венедиктов.



Директор Института политических исследований Сергей Марков предлагает свои версии причин ареста Иванова. Среди них — «борьба башен», жалобы, супруга и дети, которые часто ездят в Европу, или сигнал всему ведомству. «Все гадают: а может быть это сигнал Шойгу, что его не будет в следующем правительстве после 7 мая? Успокойтесь. Будет. <...> Забудьте уже это «Шойгу, где снаряды?»», — пишет Марков.



*Алексей Алексеевич Венедиктов признан Минюстом иностранным агентом.

