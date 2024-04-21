Петербурженка ищет 8-летнюю дочь с родимым пятном на щеке. Четыре года назад ее забрал лишенный родительских прав отец

Служба судебных приставов опубликовала историю петербурженки, которая уже четыре года ищет свою маленькую дочь. Пока ее ищет только ФССП, по какой-то причине «тяжелая артиллерия» государственной машины пока не подключилась к поискам. «Фонтанка» пообщалась с мамой и попыталась разобраться в этой истории.

Многодетная мать из Пушкинского района Петербурга Маргарита в один день лишилась связи с трехлетней дочерью. Малышку по имени Злата забрал отец, лишенный на настоящий момент родительских прав. Последняя встреча матери с ребенком состоялась в 2020 году, в день рождения девочки. На улице у подъезда Маргарита успела поздравить дочь. С тех пор местонахождение Златы, как и ее отца неизвестно, жив ли ребенок — тоже никто не знает. Они оба объявлены в федеральный розыск. Причем, он официально признан без вести пропавшим.

Ненормально ревновал дочь и не разрешил поцеловать в праздник

Как рассказала Маргарита в беседе с «Фонтанкой», бывший супруг Олег забрал дочь в ее отсутствие. «У нас были не очень хорошие отношения, шли разговоры о разводе. И он меня пугал, если я все-таки подам на развод, он заберет все, что ему принадлежит. Он считает, что и Злата ему принадлежит», — добавила женщина. Однако свое обещание мужчина выполнил до момента расторжения брака, 21 сентября 2019 года он увез дочь от матери.

«Я живу в Славянке. На тот момент мы все еще жили в одной квартире. Пока я была на работе, он увез Злату. Но увез не далеко, потому что у нас была вторая квартира в соседнем доме, но попасть к ребенку я не могла. И, соответственно, все мои потуги относительно того, чтобы как-то увидеть ее, заканчивались ничем, потому что мы еще были в браке», — вспоминает Маргарита. По ее словам, с того момента между супругами начался бракоразводный процесс, однако из-за начавшейся пандемии решение вопроса затянулось.



«В последний раз я ее [Злату] увидела 7 марта 2020 года. Это был ее день рождения. Он просто ее вывел к парадной и дал возможность поздравить, но я ее даже обнять не смогла. Он очень ревностно к ней относился, всегда так было. Сказал, если ты ее хоть поцелуешь, больше ты ее не увидишь. Вот, больше Злату я и не видела», — добавила Маргарита.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу, в ноябре 2020 года Пушкинский районный суд решил, что Злата должна проживать с матерью, а для этого, по решению суда, необходимо обязать отца передать ребенка второму родителю. Маргарита обратилась к приставам, которые объявили мужчину и девочку в исполнительный розыск. «С тех пор Маргарита ничего о ней не знает, даже по телефону ни разу не слышала. 4 года все возможные направления и варианты отрабатывают разыскники Главного управления ФССП России по Петербургу», — сообщили в ведомстве.

Отец умело ведет соцсети и общается с родными, а те называют Маргариту «недоматькой» В 2021 году Олег предоставил суду через адвоката фото Златы. «Показал, что ребенок жив и здоров, а после просто исчез. Перед этим, правда, подготовился и полностью освободил себя от движимого и недвижимого. То есть успел продать квартиру и две машины — свою и на которой ездила я», — рассказала Маргарита.



С 23 апреля 2021 года Злата и Олег были объявлены в федеральный розыск. А в декабре суд лишил мужчину родительских прав. В январе 2023 года он не поменял паспорта РФ в связи с достижением 45-летнего возраста. Кроме того, у мужчины имеется ограничение на выезд за пределы страны. У девочки есть загранпаспорт, который действителен до 2029 года.

«Непростой он [Олег], обычно поиски длятся, как правило, месяц-полгода. У него, как минимум, просрочен паспорт, он живет без документа, либо приобрел новый нелегально. Кроме того, человек умело пользуется соцсетями и нигде не засвечен. Но ведь родственники как-то поддерживают связь с ним. Но воспитывать и находиться с ребенком права у него нет», — поделился с «Фонтанкой» один из участников розыска.



В Петербурге проживают мать, сестра и племянник Олега. По словам Маргариты, они имеют связь с родственником и поддерживают его действия, но на контакт с ней категорически не идут. «Я думаю, они ему помогают, ведь официально он нигде не трудоустроен. Они даже подавали встречный иск на лишение меня родительских прав. Считают меня недоматькой», — добавила Маргарита. Она подчеркнула, что такое обвинение в ее адрес — ложь, ведь она является многодетной матерью: «Еще трое взрослых детей. К Олегу они отношения не имеют».

Безуспешные поиски Маргарита рассказала, что вначале пыталась искать дочь самостоятельно и нашла «следы» в Ростове, однако после нить снова была утеряна. Женщина предполагает, что сейчас дочь находится на юге России. Среди документов на ребенка у отца оригинал свидетельства о рождении.

«Я была везде, кроме телевидения, наверное. Изначально не хотелось нашу историю выносить, но мы забуксовали на месте. У меня, знаете, даже актуальных фотографий Златы нет. Ребенок ведь изменился за эти года, вырос. Мало того, изменился и папаша — парик напялил, линзы, бороду отрастил и пошел», — добавила Маргарита. Сейчас поиски активно ведутся при участии судебных приставов города, однако их полномочия по розыску ограничены по сравнению с другими силовыми структурами.

В конце 2023 года Маргарита подала заявление в Следственный комитет. Женщина уверена, что отца ребенка можно привлечь к уголовной ответственности по статьям «Убийство» и «Похищение». В этом случае родные Олега будут проходить по делу в статусе свидетелей или соучастников. Дело еще не возбудили.



«Это просто уникально, это 24-й год, 25-й на носу. Когда я видела ребенка, ей было 4 года, а сейчас ей 8 лет. Она нигде не числится, ни в школе, ни в медучреждениях. Я не знаю вообще, жива ли она», — заключила Маргарита.

Телефоны Олега и его матери молчат, на сообщения корреспондента она не отвечает, хоть и читает. Если у вас имеется информация о местонахождении 8-летней Златы или ее отца Олега, просьба сообщить об этом в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу по телефонам: 8(812)318–20–45, 8(927)622–97–77.