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    Петербурженка ищет 8-летнюю дочь с родимым пятном на щеке. Четыре года назад ее забрал лишенный родительских прав отец

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    Служба судебных приставов опубликовала историю петербурженки, которая уже четыре года ищет свою маленькую дочь. Пока ее ищет только ФССП, по какой-то причине «тяжелая артиллерия» государственной машины пока не подключилась к поискам. «Фонтанка» пообщалась с мамой и попыталась разобраться в этой истории.

    Многодетная мать из Пушкинского района Петербурга Маргарита в один день лишилась связи с трехлетней дочерью. Малышку по имени Злата забрал отец, лишенный на настоящий момент родительских прав. Последняя встреча матери с ребенком состоялась в 2020 году, в день рождения девочки. На улице у подъезда Маргарита успела поздравить дочь. С тех пор местонахождение Златы, как и ее отца неизвестно, жив ли ребенок — тоже никто не знает. Они оба объявлены в федеральный розыск. Причем, он официально признан без вести пропавшим.

    Ненормально ревновал дочь и не разрешил поцеловать в праздник


    Как рассказала Маргарита в беседе с «Фонтанкой», бывший супруг Олег забрал дочь в ее отсутствие. «У нас были не очень хорошие отношения, шли разговоры о разводе. И он меня пугал, если я все-таки подам на развод, он заберет все, что ему принадлежит. Он считает, что и Злата ему принадлежит», — добавила женщина. Однако свое обещание мужчина выполнил до момента расторжения брака, 21 сентября 2019 года он увез дочь от матери.

    «Я живу в Славянке. На тот момент мы все еще жили в одной квартире. Пока я была на работе, он увез Злату. Но увез не далеко, потому что у нас была вторая квартира в соседнем доме, но попасть к ребенку я не могла. И, соответственно, все мои потуги относительно того, чтобы как-то увидеть ее, заканчивались ничем, потому что мы еще были в браке», — вспоминает Маргарита. По ее словам, с того момента между супругами начался бракоразводный процесс, однако из-за начавшейся пандемии решение вопроса затянулось.

    «В последний раз я ее [Злату] увидела 7 марта 2020 года. Это был ее день рождения. Он просто ее вывел к парадной и дал возможность поздравить, но я ее даже обнять не смогла. Он очень ревностно к ней относился, всегда так было. Сказал, если ты ее хоть поцелуешь, больше ты ее не увидишь. Вот, больше Злату я и не видела», — добавила Маргарита.

    Как сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу, в ноябре 2020 года Пушкинский районный суд решил, что Злата должна проживать с матерью, а для этого, по решению суда, необходимо обязать отца передать ребенка второму родителю. Маргарита обратилась к приставам, которые объявили мужчину и девочку в исполнительный розыск. «С тех пор Маргарита ничего о ней не знает, даже по телефону ни разу не слышала. 4 года все возможные направления и варианты отрабатывают разыскники Главного управления ФССП России по Петербургу», — сообщили в ведомстве.

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    Отец умело ведет соцсети и общается с родными, а те называют Маргариту «недоматькой»

    В 2021 году Олег предоставил суду через адвоката фото Златы. «Показал, что ребенок жив и здоров, а после просто исчез. Перед этим, правда, подготовился и полностью освободил себя от движимого и недвижимого. То есть успел продать квартиру и две машины — свою и на которой ездила я», — рассказала Маргарита.

    С 23 апреля 2021 года Злата и Олег были объявлены в федеральный розыск. А в декабре суд лишил мужчину родительских прав. В январе 2023 года он не поменял паспорта РФ в связи с достижением 45-летнего возраста. Кроме того, у мужчины имеется ограничение на выезд за пределы страны. У девочки есть загранпаспорт, который действителен до 2029 года.

    «Непростой он [Олег], обычно поиски длятся, как правило, месяц-полгода. У него, как минимум, просрочен паспорт, он живет без документа, либо приобрел новый нелегально. Кроме того, человек умело пользуется соцсетями и нигде не засвечен. Но ведь родственники как-то поддерживают связь с ним. Но воспитывать и находиться с ребенком права у него нет», — поделился с «Фонтанкой» один из участников розыска.

    В Петербурге проживают мать, сестра и племянник Олега. По словам Маргариты, они имеют связь с родственником и поддерживают его действия, но на контакт с ней категорически не идут. «Я думаю, они ему помогают, ведь официально он нигде не трудоустроен. Они даже подавали встречный иск на лишение меня родительских прав. Считают меня недоматькой», — добавила Маргарита. Она подчеркнула, что такое обвинение в ее адрес — ложь, ведь она является многодетной матерью: «Еще трое взрослых детей. К Олегу они отношения не имеют».

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    Безуспешные поиски

    Маргарита рассказала, что вначале пыталась искать дочь самостоятельно и нашла «следы» в Ростове, однако после нить снова была утеряна. Женщина предполагает, что сейчас дочь находится на юге России. Среди документов на ребенка у отца оригинал свидетельства о рождении.

    «Я была везде, кроме телевидения, наверное. Изначально не хотелось нашу историю выносить, но мы забуксовали на месте. У меня, знаете, даже актуальных фотографий Златы нет. Ребенок ведь изменился за эти года, вырос. Мало того, изменился и папаша — парик напялил, линзы, бороду отрастил и пошел», — добавила Маргарита. Сейчас поиски активно ведутся при участии судебных приставов города, однако их полномочия по розыску ограничены по сравнению с другими силовыми структурами.

    В конце 2023 года Маргарита подала заявление в Следственный комитет. Женщина уверена, что отца ребенка можно привлечь к уголовной ответственности по статьям «Убийство» и «Похищение». В этом случае родные Олега будут проходить по делу в статусе свидетелей или соучастников. Дело еще не возбудили.

    «Это просто уникально, это 24-й год, 25-й на носу. Когда я видела ребенка, ей было 4 года, а сейчас ей 8 лет. Она нигде не числится, ни в школе, ни в медучреждениях. Я не знаю вообще, жива ли она», — заключила Маргарита.

    Телефоны Олега и его матери молчат, на сообщения корреспондента она не отвечает, хоть и читает. Если у вас имеется информация о местонахождении 8-летней Златы или ее отца Олега, просьба сообщить об этом в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу по телефонам: 8(812)318–20–45, 8(927)622–97–77.

    Обращаем внимание на особые приметы разыскиваемых: у Олега на внутренней стороне запястья правой руки татуировка с именем дочери и датой ее рождения «Злата 07.03.2016»; у Златы Нелюбовой небольшое пигментное пятнышко на левой щеке.

    Фото: ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу
    Фото: ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу
    Фото: ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу

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