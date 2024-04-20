В Театральном музее сыграют премьеру по псевдобиографии Мейерхольда

В Музее-квартире актеров Самойловых 21 апреля состоится премьера спектакля «Мейергольд» в постановке Полины Алехиной. Написание — не опечатка: именно Карлом Мейергольдом при рождении звали человека, который позже стал известен как великий режиссер Всеволод Мейерхольд.
Действие спектакля разворачивается в дорежиссерский период юности Мейерхольда. Мы становимся свидетелями его отрыва от семьи, знакомства со Станиславским и поиска собственного творческого стиля. Этот спектакль — попытка посмотреть из сегодняшнего дня на тот поиск «точки» неиссякаемой энергии, которая помогала Мейерхольду преодолевать неудачи и сомнения, сопутствующие каждому художнику в его творчестве.
Жанр спектакля обозначен как псевдобайопик — реальные события из жизни Всеволода Эмильевича переплетаются с вымыслом и фантазией. Например, жизнь главного героя в какой-то момент начинает напоминать судьбу принца датского, так как сам Мейерхольд мечтал о постановке «Гамлета», однако не смог воплотить эту мечту в жизнь. Образ центрального персонажа формировался не только на основе личности Мейерхольда, но и был вдохновлен работами других новаторов в различных областях искусства, включая кинорежиссеров, художников и музыкантов, таких, как Джим Джармуш, Энди Уорхол, Тим Бёртон.
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