НАТО проведет трехнедельные учения «Стрела 24» в Финляндии

В Финляндии пройдут учения Североатлантического альянса (НАТО), в которых будет задействовано 500 единиц техники и около 2600 человек. Об этом стало известно 16 апреля из публикации на портале сухопутных войск страны.

Учения «Arrow 24» продлятся на полигоне Похьянканка в Ниинисало почти три недели — с 26 апреля по 14 мая и послужат «укреплению сотрудничества и совместимости механизированных сил с союзниками, а также развитию способности получать международную помощь и оказывать поддержку принимающей стране». Среди заявленной техники — авиация ВВС, британское подразделение боевых вертолетов AH-64E Apache, эстонские бронемашины CV9035, латвийские штурмовые танки Scimitar и бронетранспортеры Spartan.